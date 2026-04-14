Burna scena iz debate s Minićem: Stanivuković žestoko prozvao moćnog biznismena

Objavljeno prije 42 minute

Biznismen i kupac Željezare Zenica Gordan Pavlović našao se u fokusu žestoke debate između gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i premijera RS Save Minića.

Stanivuković je u jednom momentu pokazao fotografiju svih kompanija u vlasništvu Pavlovića.

“Da li znate da je 35 opština u RS za vrijeme SNSD-a postalo izrazito nerazvijeno. Da li znate da je budžet svih opština 950 miliona, a da Goci Pavlović sa svojim firmama, koje je privatizovao ima promet od milijardu KM. Bogatiji je od svih opština i gradova. Privatizovao je i Novu Ljubiju gdje radnicima sada plate isplaćuje Fond solidarnosti RS. To je čovjek koji je nastao za vaše vrijeme, s kojim ćemo se mi obračunati i koji će završiti tamo gdje zaslužuje. Ovaj čovjek je prvi čovjek ministra Zorana Stevanovića”, rekao je Stanivuković,pišu Vijesti“Mene uopšte ne interesuje Pavlović, apsolutno nemam ništa s tim”, rekao je Minić.Nakon toga Stanivuković je pokazao i fotografiju na kojij su članovi porodice Milorada Dodika, te poručio da je nakon svih najava secesije, usvajanja i povlačenja zakona te dovođenja atmosfere do ratne, Vico Zeljković poručio: “Pravimo nacionalni stadion u Zenici”.


