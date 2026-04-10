Cijene nafte i dalje visoke

Na tržištima vlada neizvjesnost usred rastuće zabrinutosti hoće li se dvosedmični sporazum o prekidu vatre između dviju zemalja održati, piše Sky News.

Barel sirove nafte Brent, koja služi kao globalna referentna vrijednost, u petak ujutro stajao je 96,75 dolara, dok Hormuški moreuz ostaje zatvoren. Cijena je početkom sedmice pala nakon što su Washington i Teheran dogovorili prekid neprijateljstava, ali od tada se postojano vraća prema psihološkoj granici od 100 dolara po barelu, koja je tokom sukoba više puta premašena,piše Vijesti

Iranski vrhovni vođa insistirao je na tome da će zemlja “upravljanje Hormuškim moreuzom podići na novi nivo”.

Donald Trump je, u međuvremenu, kritizirao Iran zbog, kako je rekao, “loše odrađenog posla” u propuštanju nafte kroz moreuz. Upozorio je Teheran i zbog navodne naplate naknada tankerima, poručivši: “Ako to rade, bolje im je da odmah prestanu”.

