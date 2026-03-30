Ljudi u redovima čekaju na karte za koncert Dine Merlina, iznenadio ih natpis na biletarnici

Ljudi od ranih jutarnjih sati pristižu na lokacije gdje će se vršiti prodaja, ali mnoge od njih je iznenadilo to što, još uvijek, nisu uspjeli obezbijediti svoje ulaznice za koncert.Kako smo saznali iz razgovora sa ljudima koji stoje u redu na Skenderiji, njihova pretpostavka je bila da će biletarnica biti otvorena u 10 sati, pa ih je začudio natpis da prodaja zapravo počinje u podne.Također, ulaznice još uvijek nije moguće kupiti ni online, a prodavat će se na platformi adriaticket.ba.Ulaznice sa koncert Dine Merlina moći će se kupiti na ovlaštenim prodajnim mjestima na sljedećim lokacijama u Sarajevu,pišu Vijesti

– Magaza (Veliki ćurčiluk 20)

– Biletarnica BKC (Branilaca Sarajeva 24)

– Biletarnica Skenderija (Terezije bb)

Dino Merlin je posljednji koncert na Koševu održao još 2015. godine, a predstojeći je zakazan za 31. juli s početkom u 20:30 sati.

Facebook komentari