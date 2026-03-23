Iranski zvaničnik: Nismo pregovarali sa SAD niti ćemo, Trump se povukao

Govoreći za agenciju Tasnim u ponedjeljak, visoki sigurnosni zvaničnik rekao je da se Trump povukao suočen s vjerodostojnim vojnim prijetnjama Irana u vezi s napadima na kritičnu infrastrukturu.

Izvor je objasnio da su pritisci finansijskih tržišta i rizici po obveznice u SAD i na Zapadu dodatno povećani, što je također doprinijelo, kako je naveo, Trumpovom povlačenju.

Od početka rata do danas, prema riječima zvaničnika, više posrednika slalo je poruke Teheranu, uz jasan odgovor da će Iran nastaviti da se brani dok ne postigne potrebno odvraćanje.

– Nema pregovora niti ih je bilo – naglasio je izvor, dodajući da u trenutnim uslovima psihološkog rata ni Hormuški moreuz neće vratiti na stanje prije rata, niti će doći do stabilnosti na energetskim tržištima.

Zvaničnik je upozorio da Trumpov petodnevni ultimatum znači nastavak, kako je naveo, američkog programa djelovanja protiv iranskog naroda, te je dodao da će Iran nastaviti s odgovorima i širokom odbranom zemlje.

Njegove izjave dolaze nakon što je Trump na platformi Truth Social tvrdio da su SAD i Iran u posljednja dva dana imali “vrlo dobre i produktivne razgovore” o potpunom rješenju neprijateljstava na Bliskom istoku.

Trump je naveo i da je, na osnovu tona i sadržaja tih razgovora, naložio odgađanje svih vojnih udara na iranska energetska postrojenja na period od pet dana, uz uslov uspjeha tekućih pregovora,pišu Vijesti

SAD i Izrael pokrenuli su opsežnu vojnu kampanju protiv Irana nakon ubistva lidera Islamske revolucije Alija Khameneija i nekoliko visokih vojnih komandanata i civila 28. februara.

Napadi su uključivali široke zračne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, uz značajne ljudske gubitke i veliku štetu na infrastrukturi.

Kao odgovor, iranske oružane snage izvele su uzvratne operacije, ciljajući američke i izraelske položaje na okupiranim teritorijama i regionalnim bazama talasima raketa i dronova.

Facebook komentari