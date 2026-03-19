Ramazanski bajram – simbol radosti, zajedništva i duhovne nagrade

Ramazanski bajram, jedan je od najvažnijih islamskih blagdana koji označava kraj svetog mjeseca ramazana, a koji završava danas. To je vrijeme radosti, zajedništva i zahvalnosti, kada muslimani širom svijeta slave uspješan završetak posta i posvećenosti vjeri.

Post u islamu ima duboko značenje – kroz odricanje od hrane i pića od zore do zalaska sunca, vjernici jačaju svoju samodisciplinu, suosjećanje prema siromašnima i povezanost sa Allahom dž.š. Također tokom mjeseca ramazana i ne samo tad, vjernici su dužni suzdržavati se od loših misli, riječi i djela. A svaki istinski vjernik teži da se postom oplemeni da bude bolji čovjek.

Bajram je dan radosti jer simbolizira nagradu za strpljenje i posvećenost.

Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu klanjat će se u 6.29 sati, a bajramsku hutbu održat će reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koja će se uživo prenositi na BHT1 i BIR televiziji, počinje u 5.45 sati.

Tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisul-uleme Kavazovića bit će održano od 9.30 do 11.30 sati u Upravnoj zgradi Rijaseta na Kovačima.

Drugi dan Ramazanskog bajrama Islamska zajednica obilježava kao Dan šehida, a ovim povodom centralni program bit će održan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu s početkom u 10.00 sati,pišu Vijesti

Programom je predviđeno da delegacije odaju počast i polože cvijeće na centralnom platou, a potom i na mezaru prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegoviće, prema istom redoslijedu.

Nakon toga, s početkom u 10.30 sati, uslijedit će vjerski dio programa, u organizaciji Vojnog muftijstva. Vojni imami će proučiti Ja-sin i kratke kur’anske sure, a zamjenik reisul-uleme prof. dr. Enes Ljevaković dovu.

Protokolom je planirano da se nakon toga prisutnima obrati i reisul-ulema Islamske zajednice Husein-ef. Kavazović.

Facebook komentari