Božo Vrećo iznenadio promjenom imidža, pojavio se u emisiji

Naime, Božo je ima novu frizuru s kojom se pojavio u jednoj emisiji, tačnije podcastu Večernjeg lista,pišu Vijesti



NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...

Primijetno je kako je bh. muzičar malo skratio kosu i uradio šiške.Vrećo je tom prilikom najavio svoj nastup u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, koji je zakazao za sljedeću subotu 14. marta.