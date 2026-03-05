Božo Vrećo iznenadio promjenom imidža, pojavio se u emisiji

Naime, Božo je ima novu frizuru s kojom se pojavio u jednoj emisiji, tačnije podcastu Večernjeg lista,pišu Vijesti
Božo Vrečo
Primijetno je kako je bh. muzičar malo skratio kosu i uradio šiške.Vrećo je tom prilikom najavio svoj nastup u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, koji je zakazao za sljedeću subotu 14. marta.
