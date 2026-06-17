Bankrotirat će do kraja juna! Za 3 horoskopska znaka stiže finansijski haos!

Prema astrološkim prognozama, kraj juna 2026. godine mogao bi da bude posebno izazovan kada su finansije u pitanju. Retrogradni Merkur donosi kašnjenja, neplanirane troškove i probleme sa novcem, a tri horoskopska znaka naći će se pod najvećim pritiskom.

BLIZANCI

Blizanci bi krajem juna mogli da shvate da su predugo odlagali rešavanje finansijskih problema. Sitni troškovi koji su se gomilali tokom prethodnog perioda mogli bi da prerastu u ozbiljno opterećenje za budžet, dok novac na koji su računali možda neće stići u očekivanom roku.

Dodatni pritisak mogli bi da stvore dugovi, pozajmice ili zajedničke finansije sa partnerom. Problem mogu predstavljati i impulsivne kupovine koje sada dolaze na naplatu.

Izbegavajte rizične investicije i nove troškove, fokusirajte se na racionalno upravljanje novcem.

VAGA

Za Vage bi najveći problem mogao da bude preveliko oslanjanje na tuđa obećanja. Krajem meseca moguće su komplikacije sa isplatama, poslovnim dogovorima ili novcem koji očekuju od drugih ljudi.

Pored toga, mogući su i veći izdaci vezani za dom, porodicu ili posao. Vage će biti primorane da naprave jasnu razliku između želja i realnih mogućnosti.

Ukoliko nastave da troše kao da finansijskih prepreka nema, poslednji dani juna mogli bi da donesu ozbiljnu zabrinutost zbog novca.

RIBE

Ribe bi mogle da osete posledice odluka koje su donosile više srcem nego razumom. Emocije, ljubavni odnosi, porodica ili želja da pomognu drugima mogli bi da ih navedu na troškove koje zapravo nisu mogle da priušte.

Kraj juna donosi suočavanje sa stvarnim stanjem finansija. Moguća su kašnjenja uplata i neočekivani izdaci.

Ribe će morati da budu potpuno iskrene prema sebi i da naprave plan kako bi stabilizovale budžet, piše naj žena.

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