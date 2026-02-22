Raditi u BiH za platu od 8.000 KM ili u Kataru za 20.000 dolara?! Očajnička potraga za kontrolorima, BHANSA-i prijeti fijasko

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavila je početkom februara javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kandidata za kontrolore zračnog saobraćaja, piše Raport

Problem nedostatka kadrova

Tim se, kako se navodi, nastoji riješiti problem nedostatka kadrova. Prema objavljenom konkursu, traži se 17 kontrolora leta. Jedno školovanje kontrolora košta preko 300.000 KM.

Raport je prije mjesec objavio da ovu agenciju masovno napuštaju kontrolori. Početkom godine, Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi napustilo je osam kontrolara. Zahtjev je podnijelo njih 11, ali su tri na kraju odlučila ostati da rade. No pitanje je do kada.

Problem bh. kontrolora su niske plaće u odnosu na region. BHANSA zbog ozbiljnosti novonastale situacije krajem prošle godine poslala je Briselu novi plan u kojem ih upozoravaju da su smanjili kapacitete, tačnije broj aviooperacije koje mogu obaviti za 10 do 15 posto.

U BHANSA-i trenutno radi oko 69 kontrolora letenja, a potrebno ih je 80, kako bi Agencija funkcionirala bez većih problema.

Međutim, kada se pogledaju plaće koje nudi BHANSA, interes za ovaj posao i nije preveliki. Plaće se kreću od 8.000 KM do 10.000 KM, s povećanjem maksimalno do 11.500 KM.

S druge strane, bh. kontrolore mame vlasti Katara. Kontrolori masovno odlaze u Katar za plaću i do 20.000 dolara. U pozivu se plaća kreće, zavisno od vrste kontrolora od 16.000 do 20.000 dolara. U Hrvatskoj i Srbiji su plaće oko 9.000 eura. Svi kojima je istekao šestogodišnji ugovor kako stoje stvari, napustit će agenciju.

Sastanak s Vladom Katara

Problem za BHANSA-u je što u aprilu Katar raspisuje novi poziv. U državnoj agenciji strahuju da će se na konkurs prijaviti i postojeći kontrolori.

Od Vijeća ministara je traženo da se hitno održi sastanak s predstavnicima Vlade Katara kako bi se zaustavio masovan odlazak kontrolora u tu zemlju. U Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine odlučili su im povećati plaće, ali je razlika u primanjima ipak odlučuju o tome gdje će nastaviti svoj poslovni put.

Facebook komentari