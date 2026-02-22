Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio Hercegovinu, mještanin Gruda: “Bože dragi, šta je ovo više”

Još jedan potres jutros je petnaestak minuta nakon 6 sati probudio dio građana Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), bio je jačine 2,5, a epicentar je bio četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega, te 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara.Još se dodaje da je bio na dubini od sedam kilometara.

Na stranici su se javili brojni građani, koji prijavljuju ponovo tutnjanje, a mnogi kažu i da je potresa bilo više,piše Avaz

“Bože dragi, šta je ovo više”, piše neko u Grudama, dok neko iz istog grada dodaje: “Dosta jako se osjetio prvi, a drugi manje.”

“Jedan jači, drugi minut iza nastavio samo tutnjati”, komentira još neko, dok iz Gruda stiže i sljedeći komentar: “Dva potresa, na 4. katu zgrade sve podrhtavalo. Jako neugodno.”

