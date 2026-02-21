Ludilo vlasti u njima je ubilo svaku ljudskost i zdrav razum: Trojkini botovi sarajevsku mladost prikazuju kao narkomane i ludake

Protesti mladih Sarajlija nakon tragične smrti Erdoana Morankića nisu izazvali samo političku krizu, nego su razotkrili i mehanizam odbrane vlasti koji se godinama koristi kada se suoči s autentičnim građanskim buntom. Umjesto suočavanja s pitanjima odgovornosti, javnost je svjedočila koordinisanoj kampanji diskreditacije protesta putem društvenih mreža, botovskih stranica i političkih aktivista bliskih vladajućim strukturama,piše Avaz.

Cilj nije bio smirivanje situacije, nego delegitimizacija onih koji su tražili odgovornost.

Teorije zavjere

Jedan od ključnih narativa bio je pokušaj da se protesti predstave kao politički projekt opozicije, konkretno SDA. Stranica “Nova Bosna”, jedan od najapsurdnijih botovskih megafona vlasti objavila je: “Sve postaje jasnije da su ovo SDA protesti i dio predizborne kampanje. Ovi mladi studenti što su naivno izašli tamo nisu ni svjesni da se bore za povratak SDA i Bakira”.

Marić: Dijelila vijesti da su demonstranti narkomani. Screenshot

Ova poruka jasno pokazuje strategiju – protesti se ne tretiraju kao izraz autentičnog nezadovoljstva, nego kao manipulacija. Time se pokušava oduzeti legitimitet mladima i njihovu borbu svesti na političku instrumentalizaciju.

Mlade optužuju da su SDA aktivisti. Screenshot

Sličan narativ širio se i putem drugih stranica. Profil pod nazivom “Bošnjaci pišu gluposti po internetu” koji veliča stranke i političare Trojke objavio je kratko: “SDA daje upute za proteste”. Ovakve tvrdnje nisu imale cilj informisati, nego diskreditovati, stvarajući percepciju da mladi nisu politički subjekti, nego politički instrumenti.

Opasne namjere

Jedna od najagilnijih i najbesramnijih botovki vlasti Ivana Marić po svojim je profilima dijelila informacije u kojima se govori da su učesnici protesta narkomani i psihijatrijski slučajevi.

Paralelno s tim, pojavile su se i objave koje su proteste predstavljale kao pokušaj destabilizacije sistema. U objavi Mursela Očuza, aktivnog člana SDP-a, navodi se da “bivše vlasti koriste sve resurse” kako bi prikazale sadašnju vlast nesposobnom, dok stranica “Gatački Klan”, jedan od najagresivnijih botovskih kanala Trojke, ide korak dalje, tvrdeći da je riječ o “hibridnom ratu, stvaranju haosa i rušenju sistema preko društvenih mreža”. Ovakva retorika ima jasnu funkciju – prebaciti fokus s tragedije i odgovornosti na navodnu političku pozadinu protesta.

Prema saznanjima “Dnevnog avaza”, postojale su i namjere da se među demonstrante ubace pojedinci s ciljem izazivanja incidenata koji bi kompromitovali proteste i opravdali njihovo gušenje. Međutim, uprkos pritiscima, protesti su ostali mirni, čime je propao pokušaj njihove kompromitacije.

Najznačajniji aspekt ove situacije nije samo pokušaj diskreditacije protesta, nego činjenica da je meta bila upravo generacija mladih ljudi koja je pokazala najviše dostojanstva. Umjesto nasilja, pokazali su disciplinu. Umjesto haosa, pokazali su organizaciju. Umjesto političke manipulacije, pokazali su građansku svijest. Upravo zato reakcija vlasti otkriva duboku političku nesigurnost.

Spontani izraz ogorčenja

U konačnici, kampanja diskreditacije nije uspjela sakriti osnovnu činjenicu: protesti nisu bili proizvod političkih stranaka, već spontani izraz ogorčenja generacije koja odbija živjeti u sistemu bez odgovornosti.

