Drama u Ribniku: Starca ugrizla svinja, ljekari ga herojski spasili

Fakti:

Pacijent G.S. (79) iz Donjeg Ribnika ugrizen od svinje; velika butna arterija presječena.

Hitna pomoć pod vodstvom dr Danijele Babić i medicinske sestre Gorane Despot Galić zaustavila masivno krvarenje.

Transportovan 80 km do Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka u rekordnom roku od sat vremena.

Nadoknađeno oko tri i po litre krvi; pacijent odmah upućen u operacionu salu.

Hitna jurnjava sanitetskog vozila primijećena od strane vozača na putu ka Banjaluci.

Pacijent je, nakon ugriza nerasta, kako saznaju “Nezavisne novine”, u lokalni dom zdravlja došao svojim vozilom, u kojem je bila lokva krvi.

“Mi kada smo pokušali zaustaviti krvaranje, nije uspijevalo, budući da mu je povrijeđena velika butna arterija. Sanirali smo pacijenta, pokušali da zaustavimo krvarenje. Jako teško je išlo. Herojski smo uspjeli u nastojanjima da izgubi što manje krvi. Nadoknadili smo mu oko tri i po litra tečnosti”, rekla je za “Nezavisne novine” Danijela Babić, doktorica koja je pacijentu spasila život.

U intervenciji je učestvovala doktorica Babić, te medicinska sestra Gorana Despot Galić, a onda ga je vozač Mijailo Miljanović, u pratnji medicinske sestre, transportovao u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC) u Banjaluku.

“Do UKC RS ima 80 kilometara i inače se vozi sat i po, a oni su uspjeli da ga dovezu za sat vremena. Po prijemu u UKC, pacijent je odmah upućen u operacionu salu”, ispričala je dr Babić za “Nezavisne novine”,pišu Nezavisne

Jurnjavu sanitetskog vozila primijetili su danas brojni vozači koji su se kretali od Banjaluke prema Čađavici.

“Na Manjači sam sreo sanitetsko vozilo koje juri prema Banjaluci. Znao sam da je nešto baš hitno”, rekao je za “Nezavisne novine” jedan od vozača.

