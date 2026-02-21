Drama u Gračanici: Pokušali opljačkati trgovinu, pa počeli pucati na policiju

Treći počinilac je pobjegao putničkim motornim vozilom, a policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ga identifikovala i uhapsila

U Gračanici se večeras odvijala prava drama tokom pokušaja pljačke trgovine.

– Dana 21.2.2026.godine u 17,05 sati, PS Gračanica, zaštitar koji vršio poslove obezbijeđenja objekta prijavio je da je u toku krađa u jednom trgovačkom objektu u Gračanici, te da se radi o tri nepoznata počinioca – potvrdila je za portal “Avaza” portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić, prenosi avaz.

Po prijavi, policijska patrola odmah je upućena na lice mjesta. Počinioci su napustili objekat, pri čemu je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima. Dvojica počinilaca su prilikom pokušaja bjekstva uhapšena i stavljena pod kontrolu – radi se o K.Đ. (1988) iz Tuzle i E.Đ. (1993) iz Olova, nastanjenom u Tuzli.

Treći počinilac je pobjegao putničkim motornim vozilom, a policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ga identifikovala i uhapsila.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a sve radnje se provode prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom. Istražitelji OKP PU Gračanica izvršit će uviđaj na mjestu događaja.

Prilikom ovog događaja niko nije povrijeđen.

