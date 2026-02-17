Cvitanović nakon rušenja kvoruma na sjednici Doma naroda: “Apsolutna neodgovornost, ne želim biti dio ovog folklora”

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je nakon što je ponovo srušen kvorum. Sjednicu je napustio zamjenik predsjedavajućeg Kemala Ademovića i član Kolegija Doma naroda Nikola Špirić, koji je bio jedini predstavnik SNSD-a na zasjedanju, čime je onemogućeno dalje odlučivanje.

Nakon prekida sjednice delegat u Domu naroda PSBiH Ilija Cvitanović, oštro je kritizirao nastavak blokada i, kako je naveo, neodgovorno ponašanje političke većine.

“Dakle, vrlo je jasno da se ni ova sjednica Doma naroda neće održati, da neće biti kvoruma, i to je nastavak istog puta nerada, neodgovornosti. Ono što sam zapazio i što konstatiram kao pojavnosti koje su u potpunosti nenormalne je sukob većine koja u Vijeću ministara konzumira sve pozicije i benefite ove vlasti, i onda u Domu naroda ta ista većina ne može usuglasiti na razini Kolegija niti jednu sjednicu Doma naroda”, rekao je Cvitanović.

Posebno je problematizirao odnos većine koja, kako tvrdi, istovremeno učestvuje u vlasti na državnom nivou, ali ne osigurava funkcionisanje zakonodavnog tijela.

“Dakle, apsolutna neodgovornost jer ako surađujete u Vijeću ministara, a ne možete ovamo usuglasiti ni jednu sjednicu, ni jednu točku dnevnog reda… pokušaj prebacivanja odgovornosti na neke druge neće proći i siguran sam da će svi građani u Bosni i Hercegovini prepoznati tko ne želi da se radi”, istakao je.

Govoreći o poslovničkim obavezama, Cvitanović je naglasio da odgovornost snose svi akteri političkog procesa.

“Dakle, ovdje ne postoji onaj koji nije odgovoran. Ako je Poslovnik jasno rekao: uskladite i dogovorite sjednicu Doma naroda, pa dajte ljudi uozbiljite se više. Nemojte igrati populističke igre za govornicom u Domu naroda već napravite ambijent da možemo održati sjednicu”, kazao je.

Predložio je i konkretno rješenje za prevazilaženje blokade.

“Ako treba, zakažite sedam hitnih sjednica isti dan i nek bude po jedna točka dnevnog reda, a ne da se ponašamo već pet-šest mjeseci, a da ne spominjem proteklo razdoblje i silne blokade koje su se događale”, dodao je.

U nastavku obraćanja upozorio je na posljedice političkih zastoja, navodeći da zbog nerada trpe i građani i institucije.

“Dok danas cure i dečki prosvjeduju, dok državni službenici nemaju osigurano povećanje plaća u proračunu, svi zakoni stoje i ni jedan se ne donosi samo zato što ne postoji želja i volja da se radi sukladno Poslovniku, Ustavu, odgovorno prema onima koji su ih birali”, rekao je.

Cvitanović je istaknuo da ne želi učestvovati u, kako je naveo, “folkloru”, ali želi doprinositi zakonodavnom procesu.

“Ja ne želim biti dio ovog folklora jer ne pripadam većini, ali želim sudjelovati u procesu donošenja odluka i zakona. Prije godinu dana sam predložio Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji i ni jednom se ne može naći na dnevnom redu”, naglasio je.

Podsjetio je i na niz zakona koji, prema njegovim riječima, stoje u proceduri zbog nemogućnosti dogovora u Kolegiju.

“Mnogi zakoni koji su u interesu svih u Bosni i Hercegovini stoje i leže jer Kolegij ne može postići suglasnost oko dnevnog reda. Pa ljudi stavite sve točke dnevnog reda”, poručio je,piše N1

Na kraju je ukazao na širi politički kontekst i stanje u društvu.

“Nadam se da su svi shvatili u kakvom ambijentu radimo, da o europskom putu ne govorim. Smiješno je uopće spominjati europski put na ovaj način na koji se radi u ovom domu. Ne samo u ovom domu, uopće u državi. Dok su ljudi na ulicama, dok sustav ne funkcionira, dok je apatija nikad gora u društvu, dok se iseljava iz Bosne i Hercegovine… mi ne možemo otvoriti raspravu ni o jednom ključnom političkom pitanju, a ne možemo čak otvoriti ni raspravu o zakonima koji se odnose na život svih građana. Nek im svima služi na čast. Dovoljno od mene”, zaključio je delegat Ilija Cvitanović.

