Uskoro udara prvo džemre: Vraća se život u prirodu

Džemre je stari narodni pojam koji označava topliji talas ili “udar” topline u prirodi, a riječ potiče iz turskog jezika (cemre), što znači žar ili užarena vatra.

U tradiciji našeg podneblja kaže se da džemre “pada” ili “puca”, dolazeći u tri uzastopna talasa tokom hamsina, završnog dijela zime.

Prema predaji, prvo džemre pada u zrak 19. februara, drugo u vodu 26. februara, dok treće pada u zemlju 5. marta. Ovi simbolični datumi u narodnom kalendaru označavaju postepeno zagrijavanje zraka, topljenje voda i konačno buđenje tla.

Vjeruje se da nakon prvog džemreta temperature postaju osjetno blaže. Kada “puknu” sva tri džemreta, prema narodnoj legendi, priroda se vraća u puni život – pojavljuju se prvi pupoljci, a visibabe i ljubičice postaju vjesnici nadolazećeg proljeća.

Džemre, iako nije meteorološki termin, ostaje duboko ukorijenjen simbol promjene, nade i prijelaza iz zimskog mirovanja u proljetno buđenje prirode.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, 19. februara očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Krajem dana ili tokom noći širom države.

Na vrhovima planina snijeg. Intenzivnije padavine očekuju se na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne,pišu Vijesti

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 stepena.

Facebook komentari