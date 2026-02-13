Mladi blokirali glavnu ulicu, protest u Sarajevu

U znak sjećanja na njega, ali i u znak podrške djevojci koja se nalazi u teškom stanju u Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, danas su se ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine okupili brojni građani.U jednom trenutku, okupljeni građani, među kojima je bio veliki broj mladih ljudi, izašli su i blokirali glavnu sarajevsku saobraćajnicu Zmaja od Bosne.Izašli smo na ulicu, kolektivno, da se ovakvim tragedijama stane u kraj. Uspjeli smo se nekako organizovati. Nadam se da je ovo posljednji slučaj, iako smo se naslušali toga ‘posljednji slučaj’”, kazao je jedan od učesnika protesta.Skup protiče bez incidenata, uz snažne emotivne poruke i pozive na odgovornost, sigurnost i sistemske promjene kako bi se spriječile nove tragedije na sarajevskim ulicama,pišu Vijesti

