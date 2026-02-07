Danas birači biraju novog predsjednika RS

Izbori se ponavljaju i na jednom biračkom mjestu u Brčko distriktu BiH

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika RS održavaju se danas na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Najveći broj biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori je u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu, a kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno ima 5.701 glas više od SNSD-ovog Siniše Karana,piše Avaz

Osim biračkih mjesta širom RS, izbori se ponavljaju i na jednom biračkom mjestu u Brčko distriktu BiH.

Poznata imena osam smijenjenih članova biračkih odbora u Doboju

Kako su najavili iz Centralne izborne komisije BiH, objava prvih preliminarnih rezultata očekuje se oko 22:30 sati.

Izborna šutnja počela je u subotu u sedam sati i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta. Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imaju 84.474 birača.

Pravo posmatranja na ovim izborima imaju čak 4.894 posmatrača, što je poprilično velik broj u odnosu na broj biračkih mjesta.

