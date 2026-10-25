Francuska na ivici haosa: Skoro 1.000 privedenih, pljačke i sukobi na ulicama

Francusku je u subotu zahvatio talas nemira tokom protesta širom zemlje, a policija je do večernjih sati privela gotovo 1.000 osoba. U više gradova zabilježeni su sukobi demonstranata i policije, pljačke i incidenti, zbog čega su vlasti angažovale oko 70.000 policajaca i žandarma.Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima je učestvovalo oko 410.000 ljudi, dok sindikat CGT tvrdi da ih je bilo približno 800.000.

U Parizu se, prema policijskim procjenama, okupilo oko 110.000 demonstranata, dok sindikat navodi brojku od 250.000.

Pljačke i sukobi u više gradova

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjес (Laurent Nuñez) izjavio je da je do 19.30 sati privedeno gotovo 1.000 osoba, uz upozorenje da bi broj mogao dodatno porasti.

– Poređenja radi, u isto vrijeme tokom protesta 17. oktobra bilo je 385 privođenja – rekao je ministar, prenosi BFM TV.

Ocijenio je da su protestne kolone uglavnom protekle mirno, ali da su se izdvojile grupe koje su pokušavale izazvati nerede i počiniti krivična djela. Policija je, prema njegovim riječima, spriječila napade na javne objekte i pokušaje pljački.

U Marseilleu su opljačkane dvije juvelirnice, a prema policijskim izvorima, nalazile su se u petom arondismanu tog grada.

U Nici je do 19 sati privedena 61 osoba. U starom dijelu grada razišla se krajnje desničarska grupa, dok je policija nastavila rastjerivati demonstrante u području obale.



Izbio požar

Nemiri su zabilježeni i u drugim dijelovima Francuske.

U Klermon Feranu jedna osoba zadobila je tešku povredu šake i hitno je zbrinuta. U Kaenu je privedeno 16 osoba, dok su u Tulonu do 20.30 sati privedene 64 osobe, od kojih je 20 zadržano u pritvoru,piše Avaz

U Tulonu se prethodno okupilo oko 150 osoba koje su, prema izvještajima, palile kontejnere za smeće i odbijale postupiti po policijskim naredbama. Među 55 privedenih do 19.30 sati bilo je 33 maloljetnika.

U Turu je izbio požar u poslovnici banke Banque Populaire, uz rizik da se vatra proširi na obližnje stambene objekte. Uzrok požara nije bio poznat u trenutku objave policijskog saopćenja.

U Monpeljeu je, uprkos zabrani skupa, protestovalo oko 6.300 ljudi. Privedeno je osam osoba, a povrijeđena su dva pripadnika policijskih jedinica.

U Parizu je protestna kolona u ulici Kur de Vensen raspuštena, dok je žandarmerija angažovala helikopter kako bi pomogla policijskim snagama u praćenju situacije na terenu.

Facebook komentari