Izbori u Srbiji: Birači čekali i dva sata prije otvaranja birališta

Na brojnim biračkim mjestima u Beogradu redovi su počeli da se formiraju i prije zvaničnog početka glasanja, javljaju izvještači Tanjuga.

Slična situacija je i u Novom Sadu, gdje su građani počeli da se okupljaju već oko pet časova, odnosno dva časa prije otvaranja biračkih mjesta.

U Novom Sadu redovi već od pet časova

U Novom Sadu pravo glasa ima 345.943 građana, koji mogu da glasaju na ukupno 221 biračkom mjestu.

Glasanje je počelo u sedam časova, a biračka mjesta u Osnovnoj školi “Sonja Marinković”, na Grbavici, u širem centru grada, otvorena su na vrijeme.

Riječ je o biračkim mjestima 172, 173 i 174, na kojima su građani od ranog jutra počeli da ostvaruju svoje biračko pravo,pišu Nezavisne

Prema izvještajima s terena, redovi su se ispred gotovo svih biračkih mjesta u Novom Sadu počeli formirati još oko pet časova.

Osim u gradskim mjesnim zajednicama, glasanje se odvija i u prigradskim naseljima, među kojima su Sremska Kamenica, Ledinci, Futog, Veternik, Kać, Budisava, Rumenka, Kisač i Stepanovićevo.

Biračka mjesta otvorena do 20 časova

Građani Srbije na današnjim parlamentarnim izborima biraju između 18 izbornih lista.

Biračka mjesta otvorena su od sedam časova, a glasanje će trajati do 20 časova.

Gradska izborna komisija u Novom Sadu najavila je prvo obraćanje za osam časova, kada će saopštiti da li su sva biračka mjesta na teritoriji grada otvorena na vrijeme.

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