Bliži se kraj rata u Ukrajini, tri izvora za Reuters potvrdila novi rok

Naime, pregovarači ciljaju na mart kao rok za postizanje sporazuma, kako su tri izvora otkrila za agenciju Reuters, uz napomenu da će se vremenski okvir vjerovatno pomaknuti ako pitanje teritorija ostane i dalje sporna tačka, kao prenosi Sky News.

Bilo kakav postignuti sporazum išao bi na referendum pred ukrajinske birače, koji bi istovremeno glasovali i na nacionalnim izborima, dodali su izvori, prenosi Jutarnji list.

Američki pregovarači navodno su rekli da će se predsjedenik Donald Trump vjerovatno početi fokusirati na unutrašnje poslove uoči izbora za Kongres na sredini mandata u novembru, a izvori ističu da će i visoki američki zvaničnici u isto vrijeme imati manje vremena i političkog kapitala za trošenje na postizanje sporazuma.

Dva izvora navode da bi se nacionalni izbori i referendum u Ukrajini mogli održati u maju, ali nekoliko drugih insajdera izjavili su za Reuters da je predloženi američki vremenski okvir nerealan.

U trenutnim okolnostima, ukrajinske vlasti predviđaju da će za organiziranje izbora trebati oko šest mjeseci.

Istovremeno, Trump je optimističan u pogledu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Sky News. On je o toj temi razgovarao s novinarima sinoć u predsjedničkom avionu,pišu Vijesti

Rekao je da su u Abu Dhabiju održani “vrlo dobri razgovori”, dodajući da bi se “nešto moglo dogoditi”, ali bez daljnjih objašnjenja.

“Vodimo vrlo dobre razgovore s Rusijom i Ukrajinom. Imamo puno dobrih razgovora. I mislim da smo danas postigli rezultate”, rekao je Trump, kako prenosi Ukrajinska pravda.

