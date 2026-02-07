Svijet

Poljska zatvorila dva aerodroma zbog ruskih napada na Ukrajinu

Objavljeno prije 1 sat

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz predostrožnosti zbog ruskih napada na obližnju teritoriju Ukrajine, saopćile su u subotu poljske vlasti.

“U vezi s potrebom da se osigura mogućnost nesmetanog djelovanja vojnog zrakoplovstva, aerodromi u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavili letove”, objavila je Poljska agencija za zračnu navigaciju na mreži X.Oba grada nalaze se u blizini granice s Ukrajinom, a Rzeszow je glavno NATO-ovo središte za opskrbu Ukrajine oružjem.

Preventivne mjere za zaštitu zračnog prostora
Vojno zrakoplovstvo počelo je djelovati u poljskom zračnom prostoru zbog ruskih napada na Ukrajinu, saopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na mreži X.Ove aktivnosti su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene regije”, saopćila je vojska. Dodali su da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora,piše N1

Servis za praćenje letova FlightRadar24 objavio je na mreži X da je zatvaranje uključivalo i NATO avione koji djeluju u tom području. Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo navela je u obavijesti da su oba aerodroma nedostupna zbog vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti.

Prošlog mjeseca Rzeszow i Lublin također su privremeno obustavili operacije, ali su tada vlasti saopćile da su vojne zrakoplovne aktivnosti bile rutinske i da nije postojala prijetnja poljskom zračnom prostoru.


