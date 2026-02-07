Huliganski haos u Beču: Policija spriječila planirani napad na Hrvate, zaplijenjeno 40 palica

Policija je intervenisala nakon serije dramatičnih poziva oko 21 sat, u kojima su prijavljeni haos na putu, zapaljeni automobili i saobraćajne nesreće.Iako su na lice mjesta odmah upućene jake snage bezbjednosti, hitna pomoć i helikopter, ispostavilo se da su dojave o požarima i šteti bile preuveličane.Ipak, policija je morala da potisne 50-ak maskiranih osoba koje su parkirale svoja vozila uz autoput i pješice pokušale da prodru na sam kolovoz. Prilikom pretresa, zaplijenjeno je više od 40 palica, ali niko od prisutnih nije zvanično uhapšen.

Vjeruje se da su inicijatori incidenta navijači iz Srbije, koji su planirali obračun s rivalskom grupom iz Hrvatske. Naime, iste večeri u Beču je odigrana utakmica između Beča i hrvatskog Zadra (Zadar slavioi s 86:77), što je poslužilo kao povod za ovaj opasni susret na autoputu, prenio je jedan od najpoznatijih austrijskih medija Kronen Zeitung.Nažalost, intervencija hitnih službi nije prošla bez žrtava. Vatrogasno vozilo, koje je pod rotacijom žurilo na prijavljeno mjesto požara, sudarilo se s automobilom na putu B17, a potom zakucalo u semafor dok je pokušavalo da izbjegne direktan sudar.

U ovom udesu povrijeđeno je šest osoba, među kojima su četiri vatrogasca, a prema prvim informacijama, svi su zadobili lakše tjelesne povrede,piše Radiosarajevo

