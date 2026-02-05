Osmočlana delegacija Vijeća Evrope prati ponovljene izbore za predsjednika RS

Posmatračka misija trajat će od 6. do 8. februara.

Na dan izbora, četiri tima Kongresa bit će nasumično raspoređena radi praćenja izbornog procesa u 136 biračkih mjesta na kojima se održava ponovljeno glasanje, saopćeno je iz Vijeća Evrope.

Tokom misije, delegacija će se sastati s članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, predstavnicima predsjedničkih kandidata te organizacijama civilnog društva. Također su planirane i panel-diskusije s predstavnicima nevladinih organizacija,pišu Vijesti

Preliminarna izjava delegacije očekuje se da bude objavljena na internet stranici Kongresa u ponedjeljak, 9. februara, oko 14:00 sati.

Na čelu delegacije je Karin Thomasson (Švedska, SOC/G/PD), a u njenom sastavu su Emvin Bartolo (Malta, EPP/CCE), Jana Fischerova (Češka, ECR), Marcin Golaszewski (Poljska, EPP/CCE), Zana Gumus (Turska, SOC/G/PD), Gyorgy Illes (Mađarska, ILGD) i Iuliia Vusenko (Ukrajina, EPP/CCE).

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je politička skupština koja predstavlja lokalne i regionalne vlasti u 46 država članica i odgovorna je za promociju i praćenje lokalne demokratije.

Facebook komentari