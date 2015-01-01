Goli, vezani i zanemareni: CPT o teškim kršenjima prava u socijalnim ustanovama u BiH

Europski odbor za sprječavanje mučenja (CPT) pri Vijeću Europe upozorio je da su uhićene osobe u BiH i dalje izložene riziku od policijskog nasilja, loših uvjeta u zatvorima te nehumanog i ponižavajućeg postupanja u ustanovama socijalne zaštite i imigracijskom pritvoru. Posebno zabrinjavajući dio izvješća, nakon periodičnog posjeta Bosni i Hercegovini tijekom 2024. godine, odnosi se na ustanove socijalne zaštite za osobe s invaliditetom.

CPT navodi da su uvjeti u pojedinim paviljonima domova u Višegradu i Pazariću bili toliko loši da mogu predstavljati nečovječno i ponižavajuće postupanje. Zabilježeni su slučajevi osoba koje su ležale u prljavoj posteljini, bez osnovne higijene, pa čak i bez kreveta, dok su neke bile dugotrajno mehanički vezane za krevete. Odbor upozorava da su osobe s težim invaliditetom posebno zapostavljene, da nema dovoljno stručnog osoblja te da se nasilje među štićenicima često prikriva. CPT poziva vlasti da hitno unaprijede uvjete, zabrane dugotrajnu mehaničku restrikciju i ubrzaju proces deinstitucionalizacije kroz smještaj u zajednici. Najteži dio izvješća odnosi se na ustanove socijalne zaštite, posebno na paviljone IV i V u Višegradu, gdje su uvjeti opisani kao nehumani. U izvješću se navodi da su štićenici pronađeni potpuno goli ili u prljavoj posteljini prekrivenoj urinom i fekalijama.

Primijećeno je da, kako se dodaje, u sobama vlada nesnosan miris, objekti su oronuli, dok je namještaj polomljen. Izdvojili su jedan od šokantnih slučajeva, a to je da je štićenica godinama, danju i noću, bila vezana za krevet tekstilnim vrpcama. CPT je, shodno navedenom, zahtijevao hitno pronalaženje alternativa za upravljanje ovim slučajem. Prema mišljenju CPT-a, u ustanovama socijalne zaštite dominiraju segregacija i zanemarivanje. Tako je navedeno da su osobe s invaliditetom u BiH i dalje izolirane u velikim ustanovama. CPT upozorava na “depersonalizirajuće učinke” i poziva vlasti na hitnu deinstitucionalizaciju. Kako ističu, u domovima Pazarić i Drin (Fojnica) zabilježeni su navodi o fizičkom zlostavljanju. Navedeno je da njegovatelji šamaraju, guraju i verbalno vrijeđaju štićenike. U tri posjećena doma uvjeti života bili su iznimno loši u paviljonima/jedinicama za štićenike s najtežim invaliditetom, kojima je često nedostajalo osnovno održavanje, čišćenje i higijena.

Potrebe štićenika s teškim invaliditetom u pogledu njege nisu bile ispunjene ni u jednoj od tri posjećene ustanove, a posebno ne u domu u Višegradu. Situacija ovih štićenika bi se, prema mišljenju CPT-a, mogla opisati kao nehumano i ponižavajuće postupanje. Potrebne su hitne mjere kako bi se poboljšali kvaliteta i sigurnost njege, a praksa oslanjanja na štićenike da pomažu osoblju pružajući usluge čišćenja, nadzora ili čak njege drugim štićenicima mora prestati.

Izaslanstvo je obaviješteno da su tijekom prošle godine u domovima Pazarić i Višegrad pokrenuti disciplinski postupci protiv tri bolničara (dva u Pazariću i jednog u Višegradu) zbog nedostatka intervencije i pomoći pružene štićeniku koji se samoozljeđivao i prijavio/dokumentirao zlostavljanje štićenika (pljuske, uvrede i verbalno zlostavljanje). Svi članovi osoblja dobili su disciplinske sankcije, a ugovori o radu oba bolničara u Pazariću su raskinuti. U vrijeme posjeta kaznene istrage u ovim slučajevima bile su u tijeku. Štoviše, rad izaslanstva bio je, kako dodaju, ozbiljno ometen u Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje “Hum” u Sarajevu, koja je pod nadležnošću Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ravnatelj je odbio dopustiti izaslanstvu pristup ustanovi jer posjet nije bio unaprijed najavljen. Također je, navode, odbio da se obave razgovori s tamošnjim maloljetnicima bez prethodnog pristanka njihovih zakonskih zastupnika.

Budući da se to pitanje nije moglo riješiti na terenu, unatoč telefonskim konzultacijama s nadležnim pomoćnikom ministra, izaslanstvo je odlučilo prekinuti posjet toj ustanovi. BiH je nakon posjeta Odbora odgovorila da je analizirala sve preporuke i počela pripremu konkretnih mjera za njihovu provedbu. Vlasti su navele da su nadležne institucije informirane o preporukama i da su razvile dinamički plan za njihovo provođenje kako bi se unaprijedili uvjeti i tretman osoba lišenih slobode. Također, BiH je usvojila izmjene zakona koje ovlašćuju Instituciju ombudsmana da djeluje kao Nacionalni mehanizam za prevenciju mučenja, što omogućava redovite nenajavljene posjete mjestima lišenja slobode i poboljšava nadzor nad tretmanom pritvorenih osoba.

Facebook komentari