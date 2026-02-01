Krofne iz rerne: Pravi ukus bez prženja u ulju

Potrebni sastojci:

Glatko brašno 500 g

Mlijeko 250 ml

Suvi kvasac 1 kesica

Šećer 80 g

Jaje 1 komad

Ulje 60 ml

Vanilin šećer 1 kesica

Limunova korica od 1 limuna

So prstohvat

Marmelada i šećer u prahu po potrebi (za punjenje i posipanje)

Priprema:

Zagrijte mlijeko da bude mlako, dodajte kvasac i kašičicu šećera, pa ostavite desetak minuta da nadođe. U većoj posudi pomiješajte brašno, ostatak šećera, vanilin šećer, so i narendanu limunovu koricu. Dodajte jaje, ulje i nadošli kvasac, pa zamijesite glatko i mekano tijesto.

Tijesto pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu da narasta dok ne udvostruči svoju zapreminu (oko 45–60 minuta),pi[u Nezavisne

Nadošlo tijesto razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu od oko 1,5 cm. Modlom ili čašom vadite krugove i ređajte ih u pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Ostavite ih da odmaraju još 15–20 minuta kako bi dodatno narasle.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, odnosno dok krofne blago ne porumene.

Kada se krofne malo prohlade, pomoću kulinarskog šprica ih napunite marmeladom po izboru (od šljiva, kajsija ili šipka) i obilno pospite šećerom u prahu, prenosi recepti.zena.rs.

Mali savjet

Da bi krofne dobile ljepši sjaj, prije pečenja ih možete premazati sa malo otopljenog maslaca.

Facebook komentari