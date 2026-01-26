Protivtenkovskom granatom pogodio auto gradonačelnika

U napadu je oštećen njegov automobil, dok vlasti istražuju motive i identitet napadača.

Ampatuan vjeruje da bi četiri odvojena pokušaja atentata mogla imati isti motiv. Ampatuan je preživio zasjedu u nedjelju, 25. januara, a u napadu je pogođen njegov Toyota Land Cruiser, piše Inquirer.net.

Ampatuan je to izjavio na konferenciji za medije u ponedjeljak ujutro, pojasnivši da ne zna ko bi mogao stajati iza napada. Naglasio je da nema poznatih neprijatelja koji bi imali razloga za takve postupke.

Možda je sve isto, ali ni ja ne znam ko stoji iza toga“, rekao je Ampatuan.

Četiri napada od 2010.

Naveo je da se prva zasjeda dogodila 2010. godine u gradu Gvindulungan u pokrajini Maguindanao del Sur. Sljedeći pokušaji atentata dogodili su se u Šarif Aguaku 2014. i 2019. godine, a posljednji atentat dogodio se juče.

DETIK-DETIK MOBIL DITUMPANGI WALIKOTA SHARIFF AGUAK, FILIPINA, DI SERANG MENGGUNAKAN RPG👀‼ Serangan bersenjata menargetkan Wali Kota Shariff Aguak, Filipina, Datu Akmad Mitra Ampatuan, pada Ahad (25/1/2026) pagi. Insiden terjadi di kawasan Poblacion, Shariff Aguak, Provinsi… pic.twitter.com/N7pCY5o4UL — Radio Elshinta (@RadioElshinta) January 26, 2026

