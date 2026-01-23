Austrija skraćuje raspust učenicima sa slabim znanjem njemačkog

Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obavezi predviđene su novčane kazne.

Prema podacima austrijskog Ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutno 48.000 učenika mlađih od 15 godine ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi pratilo nastavu, prenosi Srna.

Samo u Beču se broj učenika koji ne vladaju njemačkim procjenjuje na jednu petinu, među kojima je najveći čine sirijske izbjeglice.

Ministar obrazovanje Kristof Viderker rekao je prilikom rasprave u parlamentu da je njemački jezik ključan za napredak u obrazovanju i za uspješan život u Austriji.

Novi zakon predviđa da učenici s problemima u vladanju njemačkim jezikom dvije sedmice prije završetka ljetnih praznika, koji u Austriji traju devet sedmica, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog,pišu Nezavisne

Ovakva mjera je dio integracione politike koalicione Vlade koju čine Austrijska narodnjačka stranka, Austrijska socijaldemokratska stranka i stranka NEOS.

