Austrija skraćuje raspust učenicima sa slabim znanjem njemačkog

Objavljeno prije 34 minute

Austrijske vlasti planiraju skratiti ljetni raspust za učenike koji ne vladaju dobro njemačkim jezikom da bi u preostalom vremenu do početka školske godine pohađali intenzivnu nastavu iz ovog predmeta, odlučio je danas austrijski parlament.

Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obavezi predviđene su novčane kazne.

Prema podacima austrijskog Ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutno 48.000 učenika mlađih od 15 godine ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi pratilo nastavu, prenosi Srna.

Samo u Beču se broj učenika koji ne vladaju njemačkim procjenjuje na jednu petinu, među kojima je najveći čine sirijske izbjeglice.

Ministar obrazovanje Kristof Viderker rekao je prilikom rasprave u parlamentu da je njemački jezik ključan za napredak u obrazovanju i za uspješan život u Austriji.

Novi zakon predviđa da učenici s problemima u vladanju njemačkim jezikom dvije sedmice prije završetka ljetnih praznika, koji u Austriji traju devet sedmica, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog,pišu Nezavisne

Ovakva mjera je dio integracione politike koalicione Vlade koju čine Austrijska narodnjačka stranka, Austrijska socijaldemokratska stranka i stranka NEOS.


