Vijesti

Aktivirano klizište na putu Foča – Sarajevo: Mjesto poznato po nesrećama, vozačima se savjetuje oprez

5.5K  
Objavljeno prije 32 minute

Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina trenutno se izvode sanacioni radovi

Zbog obilnih padavina došlo je do aktiviranja klizišta na magistralnoj cesti Foča – Sarajevo, u mjestu Tuhalji.Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je uveden izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zbog navedenih okolnosti vozačima se savjetuje dodatni oprez na ovoj dionici, kao i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.Ovo mjesto je od ranije poznato po sličnim problemima pa je još u oktobru najavljena sanacija klizišta. Konkretno, na ovoj dionici u kanjonu Bistrice u martu prošle godine je uklonjen tunel u kojem je u novembru 2023. godine usljed odrona stijene poginuo vozač kamiona,piše Avaz

Krajem jula prošle godine na ovoj dionici se dogodila i stravična nesreća kada se stijena odronila i pala na automobil u prolazu. Tada su poginuli otac i kćerka.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh