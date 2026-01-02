Aktivirano klizište na putu Foča – Sarajevo: Mjesto poznato po nesrećama, vozačima se savjetuje oprez

Zbog obilnih padavina došlo je do aktiviranja klizišta na magistralnoj cesti Foča – Sarajevo, u mjestu Tuhalji.Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je uveden izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zbog navedenih okolnosti vozačima se savjetuje dodatni oprez na ovoj dionici, kao i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.Ovo mjesto je od ranije poznato po sličnim problemima pa je još u oktobru najavljena sanacija klizišta. Konkretno, na ovoj dionici u kanjonu Bistrice u martu prošle godine je uklonjen tunel u kojem je u novembru 2023. godine usljed odrona stijene poginuo vozač kamiona,piše Avaz

Krajem jula prošle godine na ovoj dionici se dogodila i stravična nesreća kada se stijena odronila i pala na automobil u prolazu. Tada su poginuli otac i kćerka.

