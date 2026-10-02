Planula istorijska palača u Rusiji dok je Putin držao veliki govor

Veliki požar izbio je večeras u historijskoj zgradi na Trgu svetog Izaka, u samom centru Sankt Peterburga, preko puta poznate Katedrale svetog Izaka.Vatra je zahvatila sve spratove četverospratnice, a požar se proširio na površinu od oko 2.000 kvadratnih metara. Rusko Ministarstvo za vanredne situacije podiglo je stepen složenosti intervencije na treći nivo.

U gašenju požara učestvuje 125 vatrogasaca, uz angažman 25 vozila i drugih jedinica opreme. Za sada nema informacija o povrijeđenima.

Vatra zahvatila Millerovu palaču

Požar je prijavljen u 20:11 sati po lokalnom vremenu na adresi Trg svetog Izaka 3. Na toj lokaciji nalazi se historijska Millerova palača, odnosno stambena zgrada koja je zaštićena kao kulturna baština.Zgrada datira iz druge polovine 18. stoljeća, a temeljito je preuređena 1879. i 1880. godine prema projektu arhitekte Ferdinanda Millera.

Pročelja okrenuta prema Trgu svetog Izaka i obližnjoj ulici sačuvana su u eklektičnom stilu, s elementima italijanske renesanse.

Ruske hitne službe saopćile su da je postojala i opasnost od širenja požara na susjedne zgrade.

Intervencija blokirala centar grada

Požar je izazvao velike saobraćajne probleme u centru Sankt Peterburga. Zbog intervencije vatrogasaca formirane su velike gužve oko Trga svetog Izaka i u okolnim ulicama.

Tužilaštvo Admiraltejskog okruga prati istragu, dok bi uzrok požara trebao biti utvrđen nakon protivpožarnog vještačenja.

Putin u isto vrijeme držao veliki govor

Požar je izbio u vrijeme dok je ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovao na plenarnoj sjednici godišnjeg sastanka Valdajskog diskusionog kluba.

Dojava o požaru stigla je u 20:11 sati po moskovskom vremenu, dok su Putinovo obraćanje i rasprava s učesnicima još trajali. Ruski mediji su nekoliko minuta kasnije objavljivali nove izjave iz njegovog nastupa,piše Avaz

Putin u tom trenutku nije bio u Sankt Peterburgu. Na Valdaju je govorio o ratu u Ukrajini, odnosima Rusije i Zapada te sigurnosnoj situaciji u Evropi.

Između ostalog, ponovo je upozorio da bi Rusija, u slučaju direktnog napada na njenu teritoriju, mogla upotrijebiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju.

Za sada nema nikakvih informacija koje bi požar u Sankt Peterburgu povezivale s Putinovim govorom ili bilo kakvim namjernim djelovanjem.

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