Narandžasti meteoalarm za cijelu BiH: Osvanut ćemo sa temperaturama i do -15°C

Bosnu i Hercegovinu očekuje izrazito hladna noć sa nedjelje na ponedjeljak, zbog čega je izdato upozorenje – narandžasti meteoalarm. Prema prognozama, u periodu od 11. januara 2026. od 22:00 sata do 12. januara 2026. do 10:00 sati, širom zemlje se očekuju vrlo niske temperature zraka koje mogu uzrokovati zdravstvene i infrastrukturne probleme.Minimalne vrijednosti temperature će se u većem dijelu Bosne i Hercegovine kretati između -15 i -10 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, ali i dalje hladno, sa temperaturama od -6 do -2°C. Najizraženiji mraz očekuje se u unutrašnjosti i višim predjelima, gdje su mogući i dugotrajni minusi tokom jutarnjih sati.

Svjetska meteorološka organizacija upozorava da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, malu djecu, hronične bolesnike i beskućnike. Produžena izloženost hladnoći može dovesti do pothlađivanja i smrzotina, a mogući su i problemi sa vodovodnim instalacijama, grijanjem i saobraćajem,piše N1

Građanima se savjetuje da ograniče boravak na otvorenom, da se adekvatno utople, zaštite vodomjere i instalacije od smrzavanja te da obrate posebnu pažnju na ugrožene članove porodice i komšiluka. Neophodno je pratiti i postupati u skladu sa uputama nadležnih i ovlaštenih organa.

Ovo upozorenje označava jedan od najhladnijih perioda ove zime, a nadležne službe apeluju na pojačan oprez i pravovremenu pripremu, poručuju meteorolozi.

