Saobraćajni haos u Sarajevu: Vozači satima u kolonama

Gužve su prisutne od jutarnjih sati, a kulminirale su u poslijepodnevnoj špici. Vozači navode da putovanje od Baščaršije do Ilidže traje i više od sat i po, dok se vozila na glavnoj gradskoj magistrali kreću izuzetno sporo.

Pokušaji izbjegavanja glavnih pravaca dodatno su opteretili sporedne ulice, pa su gužve zabilježene i u naseljima poput Grbavice, Čengić Vile i Otoke.

Kao najvjerovatniji uzrok navodi se predpraznična gužva, pojačan šoping u tržnim centrima, dolazak dijaspore i turista te završetak radnog vremena, što je dodatno opteretilo već preopterećenu saobraćajnu infrastrukturu,pišu Vijesti

Nadležni apeluju na strpljenje i oprez, te savjetuju izbjegavanje vožnje privatnim automobilima ukoliko nije neophodno.

Normalizacija saobraćaja očekuje se tek u večernjim satima.

