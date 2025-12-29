Vijesti

Saobraćajni haos u Sarajevu: Vozači satima u kolonama

2.9K  
Objavljeno prije 22 minute

Sarajevo se danas suočava s ozbiljnim saobraćajnim kolapsom. Iako iz Operativnog centra MUP-a KS nema informacija o većim saobraćajnim nesrećama ili vanrednim događajima, stanje na terenu pokazuje da je glavni grad praktično “stao”.

Gužve su prisutne od jutarnjih sati, a kulminirale su u poslijepodnevnoj špici. Vozači navode da putovanje od Baščaršije do Ilidže traje i više od sat i po, dok se vozila na glavnoj gradskoj magistrali kreću izuzetno sporo.

Pokušaji izbjegavanja glavnih pravaca dodatno su opteretili sporedne ulice, pa su gužve zabilježene i u naseljima poput Grbavice, Čengić Vile i Otoke.

Kao najvjerovatniji uzrok navodi se predpraznična gužva, pojačan šoping u tržnim centrima, dolazak dijaspore i turista te završetak radnog vremena, što je dodatno opteretilo već preopterećenu saobraćajnu infrastrukturu,pišu Vijesti

Nadležni apeluju na strpljenje i oprez, te savjetuju izbjegavanje vožnje privatnim automobilima ukoliko nije neophodno.

Normalizacija saobraćaja očekuje se tek u večernjim satima.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh