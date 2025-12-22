Zvonjenje na komšijska vrata kažnjivo je novčanom kaznom do 5.000 eura

Zvonjenje komšija u Njemačkoj može biti prekršaj ako je često i ometa, a u slučaju remećenja javnog reda i mira možete biti kažnjeni do 5.000 eura. Iz pristojnosti se preporučuje zvoniti do 20 sati navečer radnim danima (ili do 18 sati za ranoranioce), dok petkom i subotom možete zvoniti malo kasnije, uzimajući u obzir da li su komšije još budne.Mnogi ljudi imaju slobodnog vremena samo uvečer ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza. Međutim, postoji granica između normalne komšijske komunikacije i uznemiravanja, što može imati i pravne posljedice.

Kada zvonjenje zvonom postaje prekršaj?

Zvonjenje na vratima uglavnom nije problem, ali može postati prekršaj ako se manifestuje u obliku uznemiravanja. Na primjer, produženo ili često “šaljivo zvonjenje” gdje neko zvoni na vratima nekoliko puta, a zatim ode. Ovo ponašanje stanari mogu doživjeti kao remećenje javnog reda i mira, a pravno se može definirati i kao kršenje javnog reda i mira,piše N1

Prema važećim njemačkim propisima, buka i uznemiravanje mogu se kazniti novčanom kaznom, koja može iznositi i do 5.000 eura, ovisno o težini i trajanju prekršaja.

Tačan iznos kazne za kontinuisanu zvonjavu nije strogo definisan, već ovisi o diskreciji nadležnih organa. Da bi se dokazao prekršaj, pogođena osoba mora prikupiti dokaze, poput snimaka nadzornih kamera. Važno je naglasiti da kamera mora biti ispravno instalirana i u skladu s propisima o privatnosti.

