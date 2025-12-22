Vijesti

Zvonjenje na komšijska vrata kažnjivo je novčanom kaznom do 5.000 eura

Objavljeno prije 19 minuta

Mnogi ljudi imaju vremena za odmor samo uvečer ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza.

Zvonjenje komšija u Njemačkoj može biti prekršaj ako je često i ometa, a u slučaju remećenja javnog reda i mira možete biti kažnjeni do 5.000 eura. Iz pristojnosti se preporučuje zvoniti do 20 sati navečer radnim danima (ili do 18 sati za ranoranioce), dok petkom i subotom možete zvoniti malo kasnije, uzimajući u obzir da li su komšije još budne.Mnogi ljudi imaju slobodnog vremena samo uvečer ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza. Međutim, postoji granica između normalne komšijske komunikacije i uznemiravanja, što može imati i pravne posljedice.

Kada zvonjenje zvonom postaje prekršaj?
Zvonjenje na vratima uglavnom nije problem, ali može postati prekršaj ako se manifestuje u obliku uznemiravanja. Na primjer, produženo ili često “šaljivo zvonjenje” gdje neko zvoni na vratima nekoliko puta, a zatim ode. Ovo ponašanje stanari mogu doživjeti kao remećenje javnog reda i mira, a pravno se može definirati i kao kršenje javnog reda i mira,piše N1

Prema važećim njemačkim propisima, buka i uznemiravanje mogu se kazniti novčanom kaznom, koja može iznositi i do 5.000 eura, ovisno o težini i trajanju prekršaja.

Tačan iznos kazne za kontinuisanu zvonjavu nije strogo definisan, već ovisi o diskreciji nadležnih organa. Da bi se dokazao prekršaj, pogođena osoba mora prikupiti dokaze, poput snimaka nadzornih kamera. Važno je naglasiti da kamera mora biti ispravno instalirana i u skladu s propisima o privatnosti.


