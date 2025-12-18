Britanski mediji aktuelizirali prijetnje srpskih plaćenika: Jesu li povratnici s ratišta prijetnja stabilnosti BiH?

Mogu li plaćenici iz RS i regiona, koji se trenutno na ukrajinskom ratištu bore u redovima ruske vojske, destabilizirati situaciju u regionu i po povratku potaknuti nove sukobe u BiH, pitaju se ovih dana pojedini svjetski i regionalni mediji.

Plaćaju u eurima

Britanski “The Telegraph” navodi kako se nova generacija srpskih nacionalista priprema za mogući oružani sukob u BiH, dok su stotine militanata već otišle u Ukrajinu kako bi se borile na strani ruskih snaga. Nacionalisti, među kojima ima i veterana rata u BiH, društvene mreže koriste za regrutaciju mladih Srba, nudeći i do 26.000 eura za odlazak na ratište u Ukrajini, piše “The Telegraph”, a kao jedan od primjera navodi Darija Ristića iz Modriče, koji se nedavno vratio u BiH, nakon što je u Ukrajini ostao bez noge.

Ristić je, kako se navodi u tekstu, putem društvenih mreža širio nacionalističku propagandu, njegova jedinica je čak uputila rođendansku čestitku ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali je po povratku u BiH uhapšen na Sarajevskom aerodromu zbog pridruživanja stranoj paravojnoj jedinici. Trenutno je u kućnom pritvoru i navodno spreman priznati krivicu.

Zabrinutost zbog moguće destabilizacije dodatno pojačavaju veze političkog vrha RS s Rusijom, a beogradski advokat i aktivista Čedomir Stojković smatra da je prijetnja sigurnosti u BiH realna i zbog činjenice da je Rusija u BiH i Srbiji trenirala pojedince radi izazivanja nemira u Moldaviji na posljednjim izborima.

– Službe bezbjednosti Moldavije su ih potom uhapsile, ali ako je takav trening mimo očiju javnosti i znanja službi bezbjednosti Rusija provela prema strancima usred Srbije i BiH, onda je jasno da bi ih još lakše provela s državljanima naših država na njenim teritorijama. Pojedini dobrovoljci na strani Rusije u ratu u Ukrajini, koji imaju državljanstva BiH i Srbije, javno se hvale na društvenim mrežama da je takav scenarij već postavljen. Rusija sigurno ima plan za potpaljivanje Balkana, samo je pitanje da li će taj plan ostvariti. A hoće li do aktiviranja takvog plana doći, zavisi od daljeg razvoja situacije oko Ukrajine, pregovora sa SAD i pozicije Evrope – kaže Stojković.

Primjeri iz svijeta

On naglašava da je zakon o kažnjavanju povratnika sa stranih ratišta dobar u smislu izolacije pojedinaca, ali da domaće sigurnosne i obavještajne službe moraju spriječiti njihovu regrutaciju.

– Dok mi razgovaramo, postoje ljudi koji sjede u Kremlju i razrađuju scenarij kako da potpale sukobe u BiH, na Kosovu ili bilo gdje u svijetu. To im je posao. Oni rade planove, prave mreže, šire utjecaj i onda je samo pitanje hoće li neko reći da se taj plan realizuje. Vidjeli smo na brojnim primjerima u svijetu – kada se dogodi sukob izazvan ili podstaknut sa strane, to znači da su pripreme počele godinama ranije – ističe Stojković.

Dugoročno važne izmjene zakona i apsurdne tvrdnje na račun Radončića

Nakon što je sve veći broj građana BiH počeo odlaziti na strana ratišta, a jedan broj njih i poginuo u tuđim sukobima, nekadašnji ministar sigurnosti BiH i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić inicirao je izmjene Krivičnog zakona, kojima se pridruživanje stranim paravojnim i vojnim jedinicama smatra krivičnim djelom za koje je, u ovisnosti o kvalifikacijama, zaprijećena kazna od tri mjeseca do deset godina zatvora.

Izmjene su usvojene u martu 2014. godine, u vrijeme kada je u fokusu bio odlazak državljana BiH u Siriju, ali su se pokazale dugoročno važnim i kao jedna od najefikasnijih mjera odvraćanja danas se primjenjuju i na povratnike iz Ukrajine. Domaće policijske agencije i pravosuđe tako su dobile alat za procesuiranje pojedinaca i grupa koje organiziraju, vrbuju, propagiraju učestvovanje ili direktno učestvuju u oružanim sukobima izvan BiH. Treba podsjetiti da je tada, kad je Radončić predlagao ovakvo zakonsko rješenje, on bio izložen snažnoj harangi, uz optužbe da je zakon, navodno, usmjeren na štetu Bošnjaka. Vrijeme je, međutim, pokazalo da su takve tvrdnje bile neutemeljene i potpuno apsurdne.

Facebook komentari