Mladi u FBiH stambeno pitanje rješavaju kreditima ili nasljeđivanjem, 70 posto ih živi s roditeljima

Veliki broj mladih u BiH kao jedinu opciju u rješavanju stambenog pitanja pronalaze u nasljeđivanju. U BiH se često dešava da osoba postane vlasnik prve nekretnine tako što je naslijedi, najčešće nakon smrti bliskih srodnika.

Mogućnosti mladih do dođu do svoje prve nekretnine su, prema njihovim riječima, izuzetno skučene.

Prosječna zaposlena mlada osoba u FBiH zarađuje manje od prosječne plate u FBiH, a ona je u novembru ove godine iznosila 1.603 KM. Primanja niža od ili oko iznosa prosječne plate u FBiH u 2024. godini imalo je 51,6 posto zaposlenih mladih u FBiH, dok je iznad prosječne plate zarađivalo 11,6 posto. Prema podacima podaci istraživanja političke pismenosti mladih u BiH, u prošloj godini, primanja između 600 i 900 KM imalo je 27,7 posto mladih.

Mladi koji su razmišljali o kupovini prve nekretnine, kažu da to jednostavno ne mogu priuštiti s trenutnim primanjima i cijenama koje, kako su naveli, svakodnevno rastu.

– Muž i ja nismo željeli živjeti kod njegovih, ali ni kod mojih roditelja te smo odlučiti iznajmljivati stan u Tuzli. Imamo solidna primanja, ali ako bismo morali, odabrali bismo opciju da živimo s roditeljima. Iako oboje primamo plaću, sve ode na osnovne troškove – kiriju, režijske troškove, hranu… Međutim, sve je preskupo za kupovinu nekretnine i ne možemo to finansijski podnijeti. S trenutnim primanjima bi nam trebalo 25 godina da otplatimo kredit i da jednu plaću dajemo na ratu kredita. Zaista to ne možemo podnijeti – kazala je 25-godišnjakinja iz Tuzlanskog kantona.

Priliku za samostalno stjecanje prve nekretnine imaju samo mladi koji su kreditno sposobni, odnosno, oni koji sa svojim poslodavcem imaju potpisan ugovor na neodređeno vrijeme. I u tim uvjetima je upitan kvalitet života nakon što se odluče na takav korak, jer kako navode iz Kulta, cijene nekretnina konstantno rastu.

Ako se jedna mlada osoba želi zadužiti za stambeni kredit za prosječan stan od 50 kvadrata u novogradnji, prema cijenama kvadrata stana u FBiH, a što je oko 3.000 KM/m2 u prvom polugodištvu 2025., potrebno joj je najmanje 153.650 KM. U slučaju kupovine nekretnine u starogradnji situacija je nešto povoljnija, ali su prisutni drugi troškovi – porez na kupovinu, renoviranje dijela nekretnine ili u cjelosti.

– Nekretninu sam kupio jer sam želio samostalnost. Najveći izazov je bio pronaći nekretninu koja ima realnu cijenu u odnosu na kvalitet i lokaciju. Izazov je također bila i potraga za bankom koja bi ponudila realne uvjete kreditiranja. Bilo je teško pronaći balans između prihvatljivog mjesečnog iznosa i dugoročne održivosti kredita – rekao je 28-godišnjak iz Sarajeva koji ima zaduženje za stambeni kredit 15 godina.

Svoja iskustva o podizanju kredita i životu nakon toga, podijelio je još jedan mladić iz Hercegovine. On je ispričao i kako se njegov život promijenio nakon kupovine stana.

Prema programu Vlade FBiH, moguće je ostvariti povoljniji krediti za osobe do 40 godina života za rješavanje stambenog pitanja, a koje imaju zasnovan stalni radni odnos. Riječ je o iznosima do 300.000 KM i rokom otplate do 25 godina, uz mogućnost dodatnog umanjenja kamatne stope po osnovu rođenja ili usvajanja djeteta,pišu Vijesti

Do sada je ukupno realizirano više od 1.800 kredita u iznosu većem od 213.000.000 KM za mlade koji dolaze iz 50 gradova i naselja u Federaciji BiH, saopćeno je iz Instituta za razvoj mladih Kult.

Facebook komentari