“Naše uzdržavanje nije trajno”

„ Iran ih je godinama smatrao prijateljima i braćom, ali oni su unaprijed prodali svoju neovisnost , pa čak i stavili svoju zemlju i domove na raspolaganje neprijateljima Palestine i Irana“, rekao je Mokhber.

Također navodi da odgovor Islamske Republike na ono što je nazvao ” iznajmljenim uporištima CENTKOM-a ” tijekom nedavnog rata nije bio u potpunosti.

„Ali ovo ograničenje sigurno nije trajno “, dodao je.

Iran je više puta tvrdio da su njegovi napadi u zemljama regije tijekom sukoba bili usmjereni samo na objekte i infrastrukturu povezanu sa SAD-om i Izraelom , a ne na same zemlje.

Teheran je iskoristio tu razliku kako bi rekao da ostaje otvoren za odnose sa svojim susjedima čak i dok ih upozorava da ne dopuste da se njihov teritorij koristi u operacijama protiv Irana .

