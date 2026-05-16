“Naše uzdržavanje nije trajno”

Objavljeno prije 44 minute

Mohammad Mokber, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, upozorio je Kuvajt i UAE da Teheranova suzdržanost prema njima neće trajati vječno, optužujući ih da su svoj teritorij stavili na raspolaganje iranskim neprijateljima.

„ Iran ih je godinama smatrao prijateljima i braćom, ali oni su unaprijed prodali svoju neovisnost , pa čak i stavili svoju zemlju i domove na raspolaganje neprijateljima Palestine i Irana“, rekao je Mokhber.

Također navodi da odgovor Islamske Republike na ono što je nazvao ” iznajmljenim uporištima CENTKOM-a ” tijekom nedavnog rata nije bio u potpunosti.

„Ali ovo ograničenje sigurno nije trajno “, dodao je.

Iran je više puta tvrdio da su njegovi napadi u zemljama regije tijekom sukoba bili usmjereni samo na objekte i infrastrukturu povezanu sa SAD-om i Izraelom , a ne na same zemlje.

Teheran je iskoristio tu razliku kako bi rekao da ostaje otvoren za odnose sa svojim susjedima čak i dok ih upozorava da ne dopuste da se njihov teritorij koristi u operacijama protiv Irana .


