Istanbul će se ovog ljeta suočiti sa velikim problemom

ŽPrema podacima Uprave, prosječna stopa punjenja istanbulskih rezervoara iznosila je oko 72 odsto. Stručnjaci kažu da je nivo od 75-80 odsto poželjniji za stabilniju ljetnju sezonu.

Najviši nivoi zabilježeni su u rezervoarima Elmali, Omerli i Darlik, gdje popunjenost prelazi 90 odsto.

Nekoliko rezervoara koji opslužuju evropsku stranu grada ostaju znatno niži.

Porast rezervi vode uglavnom je zastao posljednjih dana uprkos padavinama.

Stručnjaci upozoravaju da bi vruće vrijeme tokom ljeta i veće isparavanje mogli da pogoršaju situaciju sa snabdijevanjem ako u narednim sedmicama ne bude dovoljno padavina,pišu Vijesti

Istanbul koristi više od tri miliona kubnih metara vode dnevno i više ne može da se oslanja isključivo na sopstvene rezervoare.

Veliki dio snabdijevanja dolazi iz spoljnih izvora, uključujući sisteme “Melen” i “Ješildžaj”.

Facebook komentari