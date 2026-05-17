DNEVNI HOROSKOP ZA 17. MAJ

OVAN

Pravi je trenutak da obnovite energiju, pogotovo u kontaktu sa drugim ljudima. Dešavanja tokom ovog dana doneće vam pozitivne misli i osećanja. Dobro ćete funkcionisati sa prijateljima, ali i u kontaktu sa voljenom osobom ili simpatijom.

BIK

Pošto je vaša potreba za bliskošću naglašena tokom današnjeg dana, najbolje bi bilo da se potrudite da danas uživate u svim životnim čarima, okruženi ljudima koje volite. Budite u dobrom društvu, u pokretu. Opuštenost i provod su pred vama.

BLIZANCI

Dan kada ćete biti vrlo aktivni, u pokretu. Ništa vam nije teško, uspevate da stignete na sto strana i da ispunite sve ono što ste obećali sebi ili drugima. Onima koji su usamljeni ovaj dan može doneti vrlo zanimljivo poznanstvo i varnice.

RAK

Pokušajte da se opustite i da ne razmišljate više o obavezama i onome što morate da radite tokom naredne nedelje. Rasteretite se, okružite se pozitivnim ljudima. Ako vam više odgovara da budete sami, onda se makar dobro odmorite.

LAV

Nećete dozvoliti da vam bilo šta pokvari planove za danas. A oni su zaista veliki – u glavi vam je druženje, izlazak ili provod sa prijateljima, kontakti sa nekim zanimljivim osobama ili pak sa emotivnim partnerom. Ako ste sami, mogućnost podsticajnog poznanstva.DEVICA

Pokušavate da neke strasti primirite u sebi, ali to vam danas baš i neće polaziti za rukom. Neke Device će se okrenuti porodici i u tom segmentu pronaći mir. Druge će, pak, želeti da ostvare dublju konekciju sa osobom koja ih je suštinski probudila.

VAGA

Vaše raspoloženje je dobro, ali ćete birati društvo. Ne želite oko sebe neraspoložene ljude, pa ćete bežati iz situacija koje vam ne odgovaraju. Vi ste pozitivni i hoćete kontakt sa pozitivnim ljudima. Danas uživate u životnim lepotama i radostima.

ŠKORPIJA

Ne treba da razmišljate o poslu i o obavezama koje vas čekaju. Pokušajte da se rasteretite i opustite, mada moram priznati da će vam to, bar u prvom delu dana, biti dosta teško. Naspavajte se, odmorite se. A onda sa partnerom ili prijateljima podelite lepe trenutke.

STRELAC

Potrudite se da sve ono što vas koči, smeta ili opterećuje gurnete negde na stranu i da samo uživate u kontaktu sa ljudima koje volite. Sve obaveze koje eventualno imate ostavite za neki drugi dan. Uživaćete sa emotivnim partnerom.

JARAC

Iako vam neke situacije i dalje teško padaju, uspevate da pronađete unutrašnju snagu i da okrenete misli na lepše stvari u životu. Potrudićete se da svojim ukućanima priuštite lepe zajedničke momente. I vama i njima je ovo zaista neophodno.

VODOLIJA

U dobrom ste raspoloženju, prosto plenite svojom energijom. Danas se mogu dogoditi neki vrlo zanimljivi susreti. Moći ćete da radite ono što najviše volite – da se družite, uživate u kontaktu sa drugima, flertujete.

RIBE

Batalite svoje obaveze, batalite ono što morate da završite oko kuće. Ovaj dan možete iskoristiti na mnogo bolji, mnogo opušteniji način. Nemojte zauzeti busiju u svojoj sobi – izađite, prošetajte, idite sa prijateljicom na kafu ili u šoping.

