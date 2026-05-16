Veliki sedmični horoskop: Kome sredina maja donosi neočekivani novčani dobitak, a kome ljubavni preokret?

Ova sedmica je prelomna – kosmička energija nas tjera da raščistimo stare račune, a nekima će se rizik itekako isplatiti.

Saznajte šta zvijezde donose vašem znaku u periodu od 18. do 24. maja!

Ovan (21. mart – 19. april)

Posao i novac: Fokus je na stabilizaciji. Ako ste u proteklom periodu imali nepredviđene troškove, ova sedmica donosi olakšanje. Moguć je povrat starog duga ili iznenadni bonus.

Ljubav: Slobodni Ovnovi preko poslovnih kontakata mogu upoznati vrlo intrigantnu osobu. Zauzeti, smanjite tvrdoglavost – partner nema beskonačno strpljenje.

Bik (20. april – 20. maj)

Posao i novac: Vi ste glavni dobitnik ove sedmice! Aspekti u vašem znaku otvaraju vrata za neočekivani novčani priliv. Možda je u pitanju novi projekat, povišica ili čak dobitak na igrama na sreću. Vrijeme je da naplatite svoj trud.

Ljubav: Ljubavni preokret je na pomolu. Slobodni Bikovi će dobiti poruku od osobe iz prošlosti, ali zvijezde savjetuju: gledajte samo naprijed.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao i novac: Osjećate pad energije jer se vaša sezona tek bliži. Iskoristite ove dane za planiranje, a ne za trošenje novca. Izbjegavajte impulsivnu kupovinu sredinom sedmice.

Ljubav: Tajne avanture ili potisnute emocije izlaze na površinu. Ako ste zauzeti, iskren razgovor rješava dilemu koja vas muči već danima.

Rak (21. jun – 22. jul)

Posao i novac: Podrška prijatelja ili uticajnih kolega otvoriće vam nova vrata. Finansijska situacija je stabilna, ali u srijedu izbjegavajte pozajmljivanje novca drugima.

Ljubav: Romantični preokret godine! Ako ste slobodni, jedno obično druženje ili izlazak u grad pretvoriće se u filmski susret sa osobom koja će vas očarati na prvi pogled.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao i novac: Vaša karijera je pod lupom, ali u pozitivnom smislu. Nadređeni prate vaš rad i krajem sedmice možete očekivati zvaničnu ponudu koja sa sobom nosi i bolju zaradu.

Ljubav: Zauzeti Lavovi uživaju u harmoniji, dok slobodni maštaju o nekom ko je poslovno distanciran. Povucite prvi potez, zvijezde su na vašoj strani.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Posao i novac: Odličan period za učenje, kurseve ili saradnju sa inostranstvom. Novčani tok je stabilan, ali administrativni problemi ili neplaćeni računi mogu zahtijevati vašu hitnu pažnju.

Ljubav: Rutina vas ubija. Zauzetim Djevicama je potrebno osvježenje u vezi – predložite partneru vikend putovanje. Slobodni su skloni flertu preko društvenih mreža.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao i novac: Zvijezde vam otvaraju polje nasljedstva, sponzorstava ili povrata poreza. Očekujte vijest o novcu koji niste direktno zaradili svojim rukama u ovom trenutku. Pametno investirajte.

Ljubav: Strasti su pojačane do maksimuma. Slobodne Vage će ući u intenzivan, magnetni odnos sa nekim ko je prilično misteriozan.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao i novac: Poslovna partnerstva su u fokusu. Ako potpisujete nove ugovore, pažljivo čitajte sitna slova. Sredinom sedmice moguća je ponuda za promjenu posla.

Ljubav: Kod vas je ljubavni preokret najizraženiji. Zauzeti parovi prelaze na viši nivo (vjenčanje, zajednički život), dok slobodne Škorpije konačno prekidaju platonski odnos i kreću u akciju.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao i novac: Mnogo obaveza, malo vremena. Fokusirajte se na prioritete jer bi u žurbi mogli napraviti skupu grešku na poslu. Finansije traže bolju organizaciju i rezanje nepotrebnih troškova.

Ljubav: Slobodni Strijelčevi će kroz svakodnevne aktivnosti (teretana, prodavnica, šetnja) privući nečiju pažnju. Zauzeti moraju paziti da nervozu s posla ne prenose kući.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao i novac: Kreativni projekti vam donose zaradu. Ako se bavite marketingom, dizajnom ili radom s ljudima, očekujte sjajne rezultate. Novčanik vam se puni zahvaljujući nekom hobiju.

Ljubav: Polje ljubavi i zabave vam je maksimalno naglašeno! Slobodni Jarčevi privlače poglede gdje god se pojave. Očekujte preokret u sretnim okolnostima – neko ko vam je bio samo prijatelj pokazuje prave namjere.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao i novac: Fokus je na domu i porodici. Možda ćete uložiti novac u renoviranje ili nekretnine. Finansijska situacija zahtijeva oprez krajem sedmice – ne nasjedajte na “brzu zaradu”.

Ljubav: Emocije su vam nestabilne. Zauzetima slijedi ozbiljan razgovor sa partnerom koji može promijeniti dinamiku veze. Slobodne Vodolije radije biraju mir i samoću nego izlaske.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao i novac: Vaše komunikacijske vještine su na vrhuncu. Odlična sedmica za pregovore o povišici, sastanke i kraća putovanja. Finansijski plus stiže kroz neku vrstu trgovine ili posredovanja.

Ljubav: Očekujte iznenadni poziv ili poruku koja mijenja sve. Neko koga ste smatrali nedostižnim napraviće korak ka vama. Prepustite se intuiciji.

Facebook komentari