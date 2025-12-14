Dvoje ubijenih i devet ranjenih na Univerzitetu Brown

Ulice oko kampusa u glavnom gradu savezne države Rhode Island blokirane su i pune vozila hitnih službi satima nakon pucnjave, a policijski službenici pojačali su sigurnost širom grada dok je policija nastavila potragu.

“Odgovorna osoba je još uvijek na slobodi”, rekao je gradonačelnik Brett Smiley novinarima na konferenciji za novinare.

Policija je objavila snimku osumnjičenog napadača. Kratka snimka prikazuje osumnjičenika kako hoda ulicom i skreće iza ugla odjeven u tamnu odjeću. Vlasti su navele kako se čini da osumnjičenik ima oko 30 godina. S obzirom na to da je i dalje na slobodi, ljudima u tom području savjetuje se da ostanu u kućama.

Bolnica objavila u kakvom su stanju pacijenti

Devet pacijenata primljeno je u bolnicu Rhode Island s povredama povezanim s vatrenim oružjem.

Šest pacijenata je u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok je jedan u kritičnom stanju, saopćila je bolnica u izjavi za CNN. Dva pacijenta su u stabilnom stanju.

“Bolnica Rhode Island nastavit će davati ažuriranja kako budu dostupne nove informacije”, stoji u saopćenju. Bolnica Miriam, također smještena u Providenceu i povezana sa Univerzitetom Brown, nije primila nijednog pacijenta.

Vrata zgrade bila otključana

Gradonačelnik Providencea Brett Smiley rekao je za CNN da su vrata zgrade Barus & Holley bila otključana zbog tekućih ispita.

“To znači da je svako mogao ući u zgradu”, rekao je.

Zvaničnici su ranije rekli da se većini zgrada Univerziteta Brown pristupa “provlačenjem kartice”. Najavljeno je kako će nakon ove pucnjave biti provedena revizija sigurnosti na kampusu,pišu Vijesti

FBI traži pomoć građana

FBI poziva lokalno stanovništvo da im pošalje sve informacije koje možda ima o napadaču, dok se potraga nastavlja.Agencija je pokrenula web stranicu putem koje građani mogu dostaviti informacije koje imaju o identitetu ili lokaciji osumnjičenika.

Facebook komentari