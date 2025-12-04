Hota – Muminović: Veliki pritisak da se digitalni konkurs sruši

Ministrica je na konferenciji za medije istakla da je digitalizacija uvedena kako bi se smanjili koruptivni rizici koje je još 2021. detektovao Ured za borbu protiv korupcije. Razvoj pravilnika i softverskog rješenja trajao je od 2023. do početka 2024. godine, uz konsultacije sa sindikatima, ministarstvima i Vladom KS-a. U maju 2025. potpisan je i sporazum koji Uredu za borbu protiv korupcije i Inspekciji daje direktan uvid u cijeli proces.

Kandidatima ostaje mogućnost žalbe inspekcijama, a tek četiri posto aplikacija nije prošlo verifikaciju zbog objektivnih nedostataka.ota-Muminović upozorava na koordinirane pritiske da se konkurs poništi.

– Očito je da se vodi kampanja da se cijeli postupak sruši i predstavi kao neuspio, iako je više od 96 posto aplikacija uredno obrađeno – kazala je te dodala da pravilnik jasno definiše razloge za poništenje, a da ih u ovom slučaju nema.

Dodala je da bi eventualno poništavanje konkursa dovelo do pravne nesigurnosti, ugrozilo nastavni proces i otvorilo prostor za netransparentne „transfere“ radnika između škola po isteku trenutnih ugovora krajem februara.

– Stojimo iza sistema koji je već značajno smanjio koruptivne rizike. Nastavit ćemo ispravljati tehničke nedostatke, ali konkurs ide dalje – poručila je ministrica.Najavila je da bi se u maju, nakon stabilizacije digitalnog modela, mogao raspisati i veliki konkurs za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Direktori osnovnih i srednjih škola KS-a izrazili su punu podršku digitalnom sistemu zapošljavanja.

Direktorica OŠ Kovačići FahretaSiječić i predsjednik Zajednice srednjih škola KS-a Senad Alić, istakli su da digitalni model uklanja političke i rodbinske utjecaje, jer je proces u potpunosti transparentan,pišu Vijesti

Siječić je naglasila da je digitalizacija pokazala jasne prednosti: eliminaciju subjektivnog utjecaja komisija, samostalno unošenje podataka od strane kandidata i dosljedno poštivanje principa pravednosti.

– Najvažnije je da kandidat s najviše bodova zaista bude prvi na listi i bude primljen – poručila je.

Kandidati su, dodala je, brzo dobijali informacije o statusu prijave, a sistem im je omogućio jasno i efikasno ulaganje žalbi.

Facebook komentari