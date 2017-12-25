Radnici ne mogu živjeti od 1.000 KM

Novi iznos minimalne plaće u Federaciji BiH trebao bi biti utvrđen do kraja ovog mjeseca.

Tada, naime, ističe Uredba Federalne vlade prema kojoj je iznos minimalne plaće 1.000 KM. Sindikati traže da iznos minimalne plaće bude 1.200 KM, kao i definirane platne razrede. Prema njihovom prijedlogu, ako bi minimalac iznosio 1.200 KM, onda bi radnik sa srednjom stručnom spremom trebao primati 1.400 KM, a s visokom 1.600 KM.

Diferencirana plaća

Dr. sci. Igor Živko, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, ocjenuje kako će upravo podizanje minimalne plaće nositi za sobom raspravu o diferencijaciji minimalca za za druge poslove, odnosno poslove koji imaju veću složenost i koji traže više kvalifikacije.

Napominje da u entitetu Republika Srpska ima difrencirani sistem utvrđivanja diferencirane plaće za osnovnu, srednju, višu i visoku stručnu spremu i da je posve očekivati da će rasprava biti otvorena i u tom smjeru. Naglašava kako možemo očekivati i takvu odluku, kako bismo na na isti način imali uređeno pitanje minimalne plaće u BiH.

Prof. Živko: Ovo nosi za sobom raspravu o diferencijaciji.

Kaže da je donošenje odluke o minimalnoj plaći svakako pod pritiskom vremena za poslovni sektor koje ističe i da treba donijeti novu odluku za novu fiskalnu, odnosno poslovnu godinu.

Troškovi života

– Pod jakim pritiskom sindikata, s obzirom na to da troškovi života u BiH konstantno rastu, da imamo inflaciju za prvih devet mjeseci ove godine na razini 4,3 posto pri čemu najveći udio, odnosno najveći rast bilježi odjeljak hrane, što u svojoj potrošačkoj košarici svaki građanin i radnik najviše osjeti te s druge strane, uzimajući u obzir politički ciklus, budući da je iduća godina izborna, moramo biti svjesni činjenice da ovakav rast plaća koji neće možda biti dostatan i u visini rasta troškova života će, zapravo, stvarati dalji inflacioni pritisak u FBiH i BiH – objasnio je Živko,piše Avaz

Čavalić: Izgubljeno 11.000 radnih mjesta

Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, upozorio je da je u FBiH izgubljeno više od 11.000 radnih mjesta.

Referišući se na podatke Porezne uprave FBiH naveo je da je 31. oktobra na evidenciji je bilo 547.520 zaposlenih, što je za 4.322 manje zaposlena u odnosu na početak godine.

– Ako računamo i oportunitetni trošak od 6.854 zaposlena (koliko se u ovom periodu povećao broj tokom 2024. godine), onda je jasno da smo izgubili više od 11.000 radnih mjesta – istakao je Čavalić.

