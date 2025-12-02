Haški sud i zvanično odbio dopust za zločinca Mladića

Kako se navodi u odluci, Mladić je izjavio žalbu 20. novembra u kojoj traži da se ranije odluka kojom mu je odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu od sedam dana preispita i da predsjednica Gatti Santana odobri zahtjev.

Mladić je u žalbi naveo da je odluka očigledno nerazumna i da sadrži greške u obrazloženju koje predstavljaju nepravdu jer navedeni rizici dovode do pogrešnog činjeničnog zaključka s obzirom na to da su Republika Srbija i Republika Srpska dale garancije koje nisu bile dostupne u vrijeme donošenja odluke. Mladić je smatrao, prema odluci, da su zanemareni dokazi, odnosno izvještaji o njegovoj ograničenog samostalnoj pokretljivosti, što utiče na procjenu rizika od bjekstva.

– Cijeneći da sam u odluci od 11. novembra navela da je Mladić tražio i očekivao da će dobiti garancije vlasti Srbije i Republike Srpske, te da nisam smatrala potrebnim čekati takve garancije jer one ne bi uticale na moju procjenu. Državne garancije same po sebi nisu odlučujuće u postupcima privremenog puštanja na slobodu – navela je predsjednica MMKS-a Gatti Santana.

Ona je navela da su njegov status bjegunca prije hapšenja te odluka Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Žalbenog vijeća da mu ne odobre privremeno puštanje, uključujući posljednju odluku iz 2019., bili relevantni za njenu procjenu zahtjeva u skladu s ustaljenom sudskom praksom.

– Mladić nije uspio pravdati ponovno razmatranje odluke od 11. novembra 2025., iz navedenih razloga odbijam zahtjev – zaključila je Gatti Santana.

Mladić je u zahtjevu u početkom novembra zatražio privremeno puštanje na slobodu iz suosjećajnih razloga kako bi posjetio grob i prisustvovao komemoraciji bliskom članu porodice koji je nedavno preminuo. Naveo je da prisustvo komemoraciji smatra humanitarnom okolnosti, kako dopust ne bi bio uvredljiv za žrtve i svjedoke, te da ne postoji rizik od bijega s obzirom na njegovo fizičko stanje,pišu Vijesti

Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 2021. pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, javlja BIRN.

