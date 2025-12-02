Vijesti

Haški sud i zvanično odbio dopust za zločinca Mladića

Objavljeno prije 36 minuta

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Graciela Gatti Santana odbila je žalbu Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, izjavljenu na rješenje kojim mu je ranije odbijen sedmodnevni dopust kako bi posjetio grob bliskog člana porodice.

Kako se navodi u odluci, Mladić je izjavio žalbu 20. novembra u kojoj traži da se ranije odluka kojom mu je odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu od sedam dana preispita i da predsjednica Gatti Santana odobri zahtjev.

Mladić je u žalbi naveo da je odluka očigledno nerazumna i da sadrži greške u obrazloženju koje predstavljaju nepravdu jer navedeni rizici dovode do pogrešnog činjeničnog zaključka s obzirom na to da su Republika Srbija i Republika Srpska dale garancije koje nisu bile dostupne u vrijeme donošenja odluke. Mladić je smatrao, prema odluci, da su zanemareni dokazi, odnosno izvještaji o njegovoj ograničenog samostalnoj pokretljivosti, što utiče na procjenu rizika od bjekstva.

– Cijeneći da sam u odluci od 11. novembra navela da je Mladić tražio i očekivao da će dobiti garancije vlasti Srbije i Republike Srpske, te da nisam smatrala potrebnim čekati takve garancije jer one ne bi uticale na moju procjenu. Državne garancije same po sebi nisu odlučujuće u postupcima privremenog puštanja na slobodu – navela je predsjednica MMKS-a Gatti Santana.

Ona je navela da su njegov status bjegunca prije hapšenja te odluka Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Žalbenog vijeća da mu ne odobre privremeno puštanje, uključujući posljednju odluku iz 2019., bili relevantni za njenu procjenu zahtjeva u skladu s ustaljenom sudskom praksom.

– Mladić nije uspio pravdati ponovno razmatranje odluke od 11. novembra 2025., iz navedenih razloga odbijam zahtjev – zaključila je Gatti Santana.

Mladić je u zahtjevu u početkom novembra zatražio privremeno puštanje na slobodu iz suosjećajnih razloga kako bi posjetio grob i prisustvovao komemoraciji bliskom članu porodice koji je nedavno preminuo. Naveo je da prisustvo komemoraciji smatra humanitarnom okolnosti, kako dopust ne bi bio uvredljiv za žrtve i svjedoke, te da ne postoji rizik od bijega s obzirom na njegovo fizičko stanje,pišu Vijesti

Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 2021. pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, javlja BIRN.


