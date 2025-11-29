Turisti u FBiH ostaju samo dva dana: Šta koči razvoj turizma?

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma ističu da su se turisti u FBiH u 2025. prosječno zadržavali dva dana, a upravo je produženje boravka jedan od ključnih detalja na kojima se strateški radi po pitanju jačanja turističke sezone.

“Federacija BiH raspolaže bogatim prirodnim, kulturno-historijskim i gastronomskim potencijalima, kao i raznolikim geografskim karakteristikama koje omogućavaju razvoj svih vrsta turizma. Ovi resursi čine čvrstu osnovu za kreiranje kvalitetne, raznovrsne i konkurentne turističke ponude koja može motivirati turiste da produže svoj boravak”, naglasili su u izjavi za Fenu iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Izdvojeno četiri miliona KM

Za razvoj tog sektora Ministarstvo daje značajan doprinos kroz javne pozive za odabir i sufinansiranje projekata u oblasti turizma.

“Ove je godine za tu namjenu izdvojeno četiri miliona KM i jedan od važnih kriterija za određene programe na našem javnom pozivu bio je i kako turiste zadržati što duže na destinacijama”, kažu iz Ministarstva i dodaju da su se u tom kontekstu tražili efikasni projekti koji pomažu u produženju sezone, odnosno borbi protiv “sezonalnosti”.

No problem “sezonalnosti” nije jedini koji tišti turističku sezonu u Federaciji BiH. Jedan od velikih problema pri kreiranju bilo kakvih analiza, procjena i strategija jest prikupljanje tačnih brojki o turistima.

Iz Ministarstva ističu da koriste podatke Federalnog zavoda za statistiku te da pored toga, šest kantonalnih turističkih zajednica koristi aplikaciju prijava.ba, putem koje pružatelji smještajnih usluga prijavljuju dolaske i noćenja turista.

“Ministarstvo, u suradnji s EU i Saveznim ministarstvom za ekonomsku suradnju i razvoj Njemačke (BMZ), kroz Inicijativu za razvoj privatnog sektora u BiH koju provodi GIZ, radi na digitalnoj transformaciji turističkog sektora i uvođenju aplikacije prijava.ba u preostala četiri kantona”, naglašavaju.

Pritom ističu da je uspostava jedinstvenog sistema prijave turista u svim kantonima Federacije BiH važan korak ka centraliziranom, održivom i transparentnom upravljanju turističkim podacima.

Nema podataka o prihodima

Nažalost, Federalni zavod za statistiku trenutno ne raspolaže podacima o ukupno ostvarenim prihodima od turizma. Razlog je to, kažu iz Ministarstva, što je “riječ o multisektorskim podacima koji obuhvaćaju širok spektar aktivnosti – od smještaja, ugostiteljstva i prijevoza, do kulturnih, sportskih i drugih usluga koje turisti koriste tokom boravka”.

“Nadamo se da će u budućnosti biti razvijena odgovarajuća baza podataka koja će omogućiti praćenje kompletnog ekonomskog učinka turizma, u čemu najveću ulogu trebaju imati statistički zavodi. I mi iz našeg domena na tome radimo sa spomenutom platformom prijava.ba”, kažu i dodaju da ne postoje ni podaci o prosječnoj turističkoj potrošnji.

Registracije i kategorizacije objekata

Jedan od problema u turizmu je i neprijavljivanje gostiju, a Ministarstvo po tom pitanju potiče vlasnike privatnih smještajnih objekata da izvrše registraciju i kategorizaciju objekata, čime bi se osiguralo legalno poslovanje i povećala konkurentnost na tržištu.

Dodatno, u suradnji s Ministarstvom trgovine i turizma RS-a i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH radi se na ograničavanju oglašavanja neregistriranih objekata putem digitalnih platformi, a platformi Booking.com upućen je zahtjev da oglašava isključivo registrirane objekte s važećim odobrenjem za rad.

Ono što može “popraviti krvnu sliku” turizma u Federaciji, kao i svugdje drugdje, broj je visoko kategoriziranih objekata, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma nadležno je za kategorizaciju smještajnih objekata s četiri i pet zvjezdica.

Do sada je kategorizirano ukupno 530 turističkih objekata, od kojih s pet zvjezdica 14 hotela (8 u KS, 3 u HNK, 2 u SBK i 1 u TK), dva turistička naselja (1 u KS, 1 u SBK), tri apartmana (svi u KS), 19 kuća za odmor (18 u KS i 1 u HNK), osam kuća za odmor u domaćinstvu (4 u KS-u, po jedna u HNK, ZDK, SBK i ZHK) i šest apartmana u domaćinstvu (3 u KS te po jedno u ZDK, USK i ZHK),piše N1

Pripreme za iduću sezonu

Kao destinacije koje ostvaraju najveći rast i dalje prednjače Kanton Sarajevo, budući da se tokom Sarajevo Film Festivala ponovo ostvarene rekordne brojke, zatim Hercegovačko-neretvanski kanton, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski i Srednjobosanski kanton.

U pojedinim kantonima već su započele pripremne aktivnosti za iduću turističku sezonu, a one se provode u skladu sa specifičnostima svake destinacije.

“Mi u Ministarstvu s iskustvom koje imamo iz ovogodišnjeg i javnih poziva iz prošlih godina, razgovaramo s ljudima na terenu, s ljudima iz turizma i institucijama koje se bave ovom oblašću, kako bi na što adekvatniji način odgovorili potrebama za održivi razvoj turizma”, zaključuju iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Facebook komentari