Meteorolozi za naredne dane najavili preokret

Iako je subotnje jutro donijelo mirnije vremenske prilike, Krajinović je naglasio da je moguć slab snijeg, posebno u višim krajevima. Prema njegovim riječima, nedjelja će biti prvi u nizu stabilnijih dana, uz više sunčanih intervala i suho vrijeme.

Nedjelju će obilježiti niske temperature i male dnevne promjene, što je uobičajeno za kraj novembra, objasnio je Krajinović.

Istovremeno, meteorolozi sa Facebook stranice BH Meteo najavili su da će temperature u Bosni i Hercegovini od nedjelje postepeno rasti. Početak decembra, odnosno klimatološke zime, trebao bi proteći u natprosječno toplom i suhom vremenu.

Prema njihovim navodima, nedjelja (30. 11.) će biti pretežno sunčana, uz moguće magle ili niske oblačnosti u jutarnjim satima po kotlinama i riječnim dolinama. Početkom naredne sedmice očekuje se toplije i umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Jutra u nedjelju i na početku sedmice biće hladna, s mrazom i lokalnom maglom koja se u nekim kotlinama može duže zadržati. Najhladnije će biti u nedjelju i ponedjeljak (1. 12.) ujutro, kada se očekuju temperature između -7 i 0 stepeni, ponegdje i do 3 °C. Danju će, uz sunčanije vrijeme, temperature rasti na 7 do 13, lokalno do 16 stepeni.

Prognoza poznate norveške stranice yr.no, čiji se meteorološki izvještaji smatraju veoma pouzdanim u Evropi, također ukazuje na to da u Sarajevu naredne sedmice ne bi trebalo biti značajnih padavina. Najavljuju čak i sunčane periode tokom dana, a dnevne temperature trebale bi se kretati između 9 i 12 stepeni.

Facebook komentari