Iranski vrhovni vođa oštro kritikovao Trampa

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, u četvrtak navečer oštro je kritikovao administraciju Donalda Trampa, tvrdeći da ona “nije dostojna” kontakta ili saradnje s Islamskom Republikom.

U televizijskom obraćanju odlučno je odbacio medijska izvještavanja da je Teheran kontaktirao Vašington, nazivajući ih “potpunom laži”, prenosi Newsweek.

Pojačane napetosti

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Irana i SAD-a, nakon kratkog, ali intenzivnog sukoba s Izraelom u junu ove godine. Godine ekonomskih sankcija, vojno pozicioniranje i politička neslaganja dodatno su zategnuli odnose, otežavajući pregovore o nuklearnim programima i sigurnosnim pitanjima.

Hamenei je jasno poručio da Iran neće tražiti saradnju s, kako je opisao, “ratobornom” američkom administracijom. Pritom je odbacio tvrdnje da je poruka koju je iranski predsjednik Masud Pezeškian ranije ovog mjeseca poslao saudijskom prijestolonasljedniku Mohamedu bin Salmanu, uoči njegova puta u SAD, zapravo bila namijenjena Vašingtonu.

Posljedice “dvanaestodnevnog rata”

Hamenei se osvrnuo i na nedavni “dvanaestodnevni rat” između Izraela i Irana, opisavši ga kao neuspjeh za Izrael i SAD. Sukob je okončan 24. juna primirjem uz posredovanje SAD-a, dva dana nakon što je Vašington izveo udare na iranska nuklearna postrojenja. Vrhovni vođa priznao je iranske gubitke, ali je naglasio da je “onaj ko je započeo napad pretrpio više gubitaka nego mi”.Iranski vođa osudio je i ulogu Vašingtona u globalnim sukobima, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Kritizirao je Trampa zbog neuspjeha u rješavanju sukoba, navodeći da je prošla gotovo godina dana otkako se vratio na vlast, a SAD je samo nametnuo „plan od 28 tačaka“ za rat koji je, prema Hameneiju, sam pomogao stvoriti,piše Avaz

– Gdje god Amerika interveniše, rezultat su ratobornost, genocid, uništenje i raseljavanje – rekao je Hamenei.

