Uskoro porez na prazne nekretnine u KS: Čeka se Porezna uprava

Prvi koji mogao uvesti ovo zakonsko rješenje je Kanton Sarajevo. Kako je za Vijesti.ba potvrđeno iz Vlade KS, 95% zakonskog rješenje je spremno.

Predloženi zakon sada čeka potrebne saglasnosti Porezne uprave.

Naime, nakon što se zakon usvoji i stupi na snagu, za njegovo provođenje biće odgovorna Porezna uprava, pa se sada pazi na sve detalje, kako se ne bi došlo u situaciju da zakon bude neprovodiv.

“Oni stanovi koji nisu u prometu, nije problem vi ne živite, a iznajmljujete, znači plaćate porez. Ali je problem, kada neko ko ima pet stanova u Sarajevu, drži četiri stana zaključana, ne koriste se. To puše balon cijena. Ovim bi se cijene, ako ništa, stabilizovale”, rekao je ranije za Vijesti.ba premijer KS Nihad Uk.

Porez na prazne nekretnine prošlih je godina sve aktuelnija tema u regionu. U Austriji, ga neke pokrajine već primjenjuju, jer su hiljade stanova prazni što vještački podiže cijene kupovine i najma.

Slično je i u Hrvatskoj, koja je registar nekorištenih jedinica riješila tako što je utvrdila precizan obim problema. Koristeći podatke o potrošnji električne energije, vlasti su mogle prepoznati stanove i kuće koji se koriste povremeno ili nikako. Račun za vodu je također jedan od načina.

Uvođenjem poreza na neiskorištene objekte trebao bi se podstaknuti njihov najam ili prodaja, čime bi se smanjio broj praznih objekata na tržištu, koji vrši pritisak na cijene, ali i šteti privredi,pišu Vijesti

Naime, svjedoci smo da u Sarajevu niču potpuno nova naselja, sa po stotinama novih stanova, pa investitori obično misle da će takva naselja biti dobra za poslovne objekte. Međutim, u praksi većina tih stanova zjapi prazno.

Upravo bi novo zakonsko rješenje, koje bi se do kraja godine moglo naći u skupštinskoj procedure, trebalo pomoći prevazilaženju navedenih problema. Jer, jedno je definitivno, sadašnje cijene nekretnina, sve su samo ne realne.

Facebook komentari