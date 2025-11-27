Podvođenje maloljetnica u TK: Tužilaštvo traži strože mjere za osumnjičene

Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora za svih osam osumnjičenih, potvrdio je za Vijesti.ba, Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.

Prijedlog za produženje je podnesen tri dana prije isteka jednomjesečnog pritvora,pišu Vijesti

Podsjećamo da se pomenuti sumnjiče za navođenje na prostituciju dvije maloljetnice na području Tuzlanskog kantona.

Oni su osumnjičeni da su dvije maloljetnice podvodili, ali i koristili njihove usluge. Slučaj je ovo koji je potresao Tuzlanski kanton, a iz MUP-a TK je najavljeno da se istraga proširila i da će biti još privođenja u narednom periodu.

