SDS traži grafološku analizu: Karan imao 250 posto glasova više od Dodika

Aleksandra Pandurević, član Predsjedništva SDS, navela je da se Zvornikom bavi već nekoliko izbornih procesa i da su od tada pa i na ovim izborima, kandidati SNSD dobijali preko 90 odsto glasova.

“A zamislite da je Siniša Karan na ovim izborima imao vise glasova nego Milorad Dodik prije tri godine i to na manju izlaznost, za preko 1.000 glasova. U samom gradu Zvorniku izlaznost je bila nešto veća od 30 odsto. Na biračkom mjestu u centru Zvornika, pobijedio je profesor Blanuša, a u čitavom urbanom dijelu Zvornika Karan je osvojio preko 50 odsto. Izlaznost preko 60 odsto zabilježena je na šest biračkih mjesta, i tu je Karan dobijao više od 60, pa i 90 odsto. Na tim mjestima, Siniša Karan je bio popularniji čak 250 odsto nego Milorad Dodik, a to samo ima u bajkama. Braća Andersen zavide Zoranu Stevanoviću na ovoj izlaznosti”, poručila je Pandurevićeva.

Ona je podsjetila da je Milorad Dodik svojevremeno imao 48 odsto glasova na ovim mjestima.

“Izlaznost je dakle naduvana kao i procenti glasova za Karana i opravdano sumnjamo da je došlo do krađe identiteta i tražimo grafološku analizu na 33 biračka mjesta, a to je rađeno i nakon one situacije u Doboju od prije par godina”, dodala je ona.

Najavila je da će protiv članova biračkih odbora u Zvorniku podnijeti krivične prijave.

“Slično u Doboju, rekordna izlaznost i rekordan broj glasova, sumnjamo i tamo u krađu identiteta građana. U Laktašima imamo 10 biračkih mjesta gdje je povećana izlaznost, a Karan dobija preko 70, 80 odsto glasova. Dakle sve je ista mantra. U Dobiju 0,16 odsto nevažeći listićaa u Laktašima 0,15 odsto”, kaže Pandurevićeva,pišu Vijesti

Istakla je da je sumnjivo i u Bratuncu gdje je bilo 0,1 odsto nevažećih listića.

Ona je poručila da na brojnim biračkim mjestima gdje je enormna izlaznost, nema uopšte stanovnika, te da je na njima u apsolutnoj većini glasove osvojio Siniša Karan.

“Za sva biračka mjesta nakon grafološke analize i otvaranja vreća, tražićemo ponavljanje izbora”, dodala je Pandurevićeva.

