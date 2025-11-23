Izborna noć : Karan vodi 9.000 glasova razlike

20.28 – SNSD: Karan vodi 9.000 razlike

Siniša Karan, kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima, ima prednost u odnosu na ostale kandidate, a prije svih Branka Blanušu, kandidata SDS, koga su podržale sve opozicione stranke.

Saopštio je ovo Radovan Kovačević, portparol SNSD.

Kovačević je kazao da na osnovu obrađenih 75 odsto biračkih mjesta, Karan vodi za nešto više od 9.000 glasova.

“Siniša Karan ima 162.670, a Branko Blanuša 153.832. Obrađeno je 1.657 od 2.164 biračkih mjesta. Rezultati su izuzetno povoljni”, kazao je on.

Istakao je da u ovim rezultatima nisu obrađeni rezultati iz Doboja.

“A tamo ubjedljivo vodimo”, naveo je Kovačević.

Istakao je da opozicija samo objavljuje rezultate koji njima idu u korist i da se onda žale narodu na kraju kako su pokradeni.

“Nemojte ljudi to da radite. To su provjereni scenariji sa prethodnih izbora, pa očekuju pomoć Šmita”, naveo je Kovačević.

Kazao je da sve vodi ka tome da će Milorad Dodik, lider SNSD proglasiti pobjedu.

“Molim opoziciju da više ne budu Šmitovi šegrti i da prihvate izbornu volju naroda”, poručio je Kovačević.

Portparol SNSD je rekao da se ovdje radi o rezultatima koje njima šalju posmatrači sa biračkih mjesta.

“Biće ovo još jedna mirna noć za građane Srpske. Molim opoziciju da ljudski prihvati rezultate i da ne obmanjuju javnost”, istakao je Kovačević.

Kazao je da samo nemaju podatke iz Doboja. Na pitanje zašto, rekao je da ne zna zašto to još uvijek nije uneseno, da je stvar isključivo tehničke prirode, ali da imaju izjave iz Doboja da je razlika u korist Siniša Karana ogromna.

19.46 – Nešković: Trend za Blanušu dobar

Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a, rekao je da je izlaznost na izbore bila jako mala, ali da je trend za njihovog kandidata Branka Blanušu dobar.

Dodaje da u ovu stranku dolaze informacije sa terena te da je danas bilo određenih problema.

“Najviše prigovora bilo je u Laktašima gdje je jednoj gospođi onemogućeno da glasa, odnosno da je neko glasao umjesto nje”, rekao je Nešković.

Istakao je da nema potrebe da izlaze sa preciznim informacijama.

“Trendovi su jako optimistični”, rekao je Nešković.

19.26 – Kovačević: Očekujemo da ćemo brzo proglasiti pobjedu

Radovan Kovačević, portparol SNSD, rekao je da očekuju da će brzo proglasiti izbornu pobjedu,pišu Nezavisne

Kazao je da je do 19.15h već obrađeno više od 100 biračkih mjesta, što je oko 5 odsto i da Siniša Karan, kandidat SNSD vodi na izborima.

“Očekujem da će predsjednik SNSD Milorad Dodik već za sat ili sat i po proglasiti pobjedu”, kazao je Kovačević.

Zahvalio se svima koji su izašli na izbore ali i onima koji nisu.

“Oni koji nisu su razumjeli situaciju”, naveo je on.

