Izbori u RS: Neka biračka mjesta bez struje, problem i sa internetom

U Novom Gradu su u sedam časova otvorena biračka mjesta, potvrđeno je Opštinskoj izbornoj komisiji.

Član Opštinske izborne komisije Milan Marinčić rekao je da na osam biračkih mjesta nema električne energije, te da je OIK u stalnom kontaktu sa terenskom jedinicom “Elektrokrajine.

Marinčić kaže da su u Novom Gradu 52 biračka mjesta, te da su biračka mjesta za lično glasanje i za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima pridružena redovnim biračkim mjestima.

Prema Marinčićevim riječima, za lično glasanje prijavljena su 72 birača, za glasanje poštom njih 214.

Na redovnom biračkom spisku za osnovnu izbornu jedinicu Novi Grad nalaze se 25.844 birača.

Biračka mjesta na području opštine Pale otvorena su na vrijeme, iako na dva u ruralnim dijelovima opštine nema električne energije, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević.

Prema njegovim riječima, iz “Elektrodistribucije” su obećali da će što prije otkloniti kvarove i da će biračka mjesta na Jasiku i u Kadinom Selu dobiti električnu energiju.

Pravo glasa na izborima na području opštine Pale ima 19.970 birača i za njih je otvoreno 38 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

U opštini Istočni Stari Grad jutros u sedam časova otvorena su sva četiri biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Nemanja Nikolić.

Nikolić je naveo da na biračkom mjestu na Brusu, na Trebeviću, nema električne energije, te da imaju problema i sa internetom, ali da očekuje da će ovi problemi uskoro biti otklonjeni.

Na području opštine Istočni Stari Grad za današnje izbore registrovana su 1.084 birača.

Sva birališta u Stanarima otvorena su u sedam časova, potvrđeno je Srni iz Opštinske izborne komisije,pišu Vijesti

Iz komisije su istakli da pojedina biračka mjesta imaju problema zbog nestanka električne energije.

U Stanarima će na 14 redovnih biračkih mjesta glasati 7.547 birača.

Birališta su otvorena od sedam do 19 časova.

U RS danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori. Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata

