Pavloviću tri i po godine zatvora zbog veličanja Mladića i negiranja genocida

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je Vojinu Pavloviću povećana kazna zatvora zbog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranja genocida u Srebrenici.

Žalba Pavlovićevog branioca odbijena je kao neosnovana, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena, pa je prvostepena presuda djelimično preinačena u dijelu koji se odnosi na visinu kazne. Drugostepenom odlukom od 14. oktobra 2025. godine, Pavlović je za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 6. KZBiH osuđen na tri godine zatvora.

Za drugo krivično djelo iz člana 145a stav 4. u vezi sa stavom 3. KZBiH, za koje je ranije proglašen krivim, izrečena mu je kazna od jedne godine zatvora. Primjenom odredbi o sticaju, Sud je Pavloviću odredio jedinstvenu kaznu od tri godine i šest mjeseci zatvora. Ostatak prvostepene presude ostao je neizmijenjen.

Podsjetimo, Pavlović je 22. maja 2025. prvostepenom presudom bio osuđen na ukupno dvije godine i šest mjeseci zatvora. Kazne su sada povećane nakon žalbe Tužilaštva.

Pavlović je proglašen krivim jer je 10. marta 2023. u Bratuncu postavio transparent s likom Ratka Mladića i porukom “Srećan rođendan, živi i zdravi bili”, čime je, kao predsjednik udruženja “Istočna alternativa”, svjesno veličao osobu osuđenu za genocid i druge ratne zločine,pišu Vijesti

Također je osuđen jer je organizovao i promovisao skup 11. jula 2023. u Bratuncu, za koji je izradio plakate s natpisom “11. juli Dan oslobođenja Srebrenice; Hvala Vojsci Republike Srpske”, čime je odobravao i pokušavao opravdati genocid nad Bošnjacima Srebrenice.

Drugostepena presuda je pravosnažna i na nju se više ne može uložiti žalba.

